Equipos de rescate y personal de emergencia acudieron al lugar para atender a los afectados y determinar el alcance del incidente.

Una avalancha registrada durante la tarde de este sábado 17 de octubre en el sector de Laguna del Inca, cerca del centro de Ski Portillo, en la comuna de Los Andes, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas.

La emergencia movilizó a diversos equipos de rescate, Carabineros y personal de salud, quienes acudieron al lugar para realizar las labores de búsqueda y atender a los afectados.

Avalancha de nieve en Portillo deja cuatro personas muertas

De acuerdo con los antecedentes preliminares, las víctimas serían montañistas que se encontraban realizando actividades en la zona cuando fueron arrastrados por el deslizamiento de nieve. La acumulación de nieve en el sector habría contribuido a desencadenar el incidente.

En tanto, voluntarios de Bomberos, funcionarios de Carabineros y equipos especializados participaron en el operativo para establecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar si existen más personas afectadas. Asimismo, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) se desplegó para prestar asistencia a quienes resultaron heridos.

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó la emergencia y entregó detalles sobre el momento en que se produjo el evento.

“Alrededor de las 14:45 horas de hoy se registra la ocurrencia de una avalancha en el sector de Laguna del Inca (cercano al Centro Ski Portillo), comuna de Los Andes. Producto de lo anterior, se reporta un número indeterminado de personas atrapadas”.

Además, el organismo informó sobre la participación de distintas instituciones en las labores de respuesta ante la emergencia.

“Trabajan en el lugar Bomberos, Carabineros con apoyo de una brigada Aero policial, SAMU, Coordinador del Sistema Integrado Cristo Redentor y personal SENAPRED Regional”, agrega el comunicado.