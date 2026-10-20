You Can See Everything: el documental que podría dar la sorpresa en los Premios Oscar 2027

La cinta sigue a Elizabeth Holmes los 34 días previos a comenzar a cumplir su condena por el fraude que cometió con la empresa Theranos.

Muchos ya conocerán el nombre de Elizabeth Holmes, la mujer que en su minuto prometió revolucionar la medicina pero que terminó convirtiéndose en todo un fraude y que hoy por hoy protagoniza You Can See Everything, el documental más aclamado del último tiempo.

Dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, la pieza audiovisual se enfoca en la vida de la que fue la fundadora de Theranos, a 34 días de ingresar a prisión, en 2023, para cumplir con una condena de once años y tres meses por fraude.

La recepción para el documental fue claro: 99 en Metacritic, un 98% en Rotten Tomatoes, 4,7 en Letterbox y 9,4 en iMDB. En su primer fin de semana recaudó 15 millones de dólares, algo impensado para cualquier filme de este estilo.

A raíz de esto es que la productora A24 decidió iniciar una campaña para que You Can See Everything sea nominada a los Premios Oscar e incluso logre hacer historia. Esto porque no solo podría postular a la estatuilla por Mejor Documental, sino que podría llegar a convertirse en la primera cinta de este género en lograr postular a Mejor Película.

Por otro lado, Amanda Seyfried, aparece en el documental interpretándose a sí misma y a Elizabeth Holmes, tal y como lo hizo en The Dropout. Con esto es elegible para la categoría Mejor Actriz de Reparto.

También postularán a categorías como Mejor Dirección (Fielder y Oppenheim), Diseño de Producción (Alex DiGerlando y Rebecca Meis), Fotografía (David Bolen), Diseño de Vestuario (Katina Danabassis), Edición (Adam Locke-Norton), Maquillaje y Peinado (Stephanie Pasicov y Kerrie Smith), Sonido (Paul Hsu y Richard Carlos) y Banda Sonora Original (Ari Balouzian).