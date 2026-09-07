Qué podemos esperar de Don’t Look Back in Anger, el nuevo documental de Oasis

El trabajo recopila lo que fue la gira que trajo de regreso a la banda británica a los escenarios después de 15 años.

Don’t Look Back in Anger, al igual que uno de sus más populares canciones, es el nombre del documental que retrata la gira que trajo de regreso a los escenarios a Oasis después de 15 años.

La pieza audiovisual se estrena este 10 de septiembre en las salas de cine, pero previo a dicho debut, hizo lo propio en el Festival de Cine de Venecia.

La BBC pudo acceder al visionado, donde da cuenta que los primeros minutos repasan el éxito que tuvo la banda británica en los años 90 con éxitos como Wonderwall y Champagne Supernova. Toda una trayectoria que llegó a su fin de manera abrupta en 2009 previo a un show en París.

Lo que el documental no revela es qué fue lo que ocurrió en el backstage por parte de sus propios protagonistas. Pero quien estaba en dicho evento en París fue Amy McDonald quien aseguró en redes sociales, en ese entonces, que “¡Liam destrozó la guitarra de Noel, una pelea tremenda!“.

Tras este momento, el documental da un salto directo a los ensayos que se realizaron previo a la gira que trajo de regreso a Oasis, recalcando que los hermanos Gallagher “no se hablaron durante 15 años”. Tampoco se explica quién propició el acercamiento entre ambos y cómo llegaron a una reconciliación.

Si bien aún se percibe tensión. Mientras Noel es quien arma el listado de canciones, Liam llega más tarde quejándose de los paneles insonorizantes. Una vez que comienza el ensayo, todo cambia y vuelven a ser el grupo que fue reconocido durante años.

El medio británico destaca que una de las mayores revelaciones de la pieza audiovisual es el profesionalismo de Liam Gallagher, quien dejó de fumar y de beber alcohol durante la gira.

Aquí revisitan lo que fueron los shows de Dublín, Manchester, Sao Paulo, Tokio y Nueva York, con distintas historias de fanáticos que asistieron al histórico reencuentro. Noel Gallagher reconoce todo lo que se generó. “Me di cuenta de la magnitud de lo que significaba para la gente y me tomó por sorpresa“, afirmó.

Lo que sí destaca la BBC es que varios episodios ocurridos en esta gira quedaron fuera del documental de Oasis. Por ejemplo, la polémica por los altos precios de las entradas, o el diagnóstico de cáncer del guitarrista que lo obligó a dejar la última etapa de la gira. Tampoco las cámaras siguieron a Liam y Noel fuera del escenario, por lo que queda en la nebulosa cómo fue la relación tras bambalinas.

Una de las escenas finales es destacable, donde Noel aborda la reconciliación con Liam. “Todas esas pequeñas cosas que antes nos molestaban el uno del otro han desaparecido“, dice, para luego agregar que “ya no se trata de una lucha de poder.”