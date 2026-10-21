“Me faltaron agallas”: Tonka Tomicic hace mea culpa sobre su relación con Parived y sus finanzas

La animadora explicó que no prosperó el financiamiento con el que buscaba negociar con sus acreedores y sostuvo que su exmarido no desocupó el departamento de Vitacura en la fecha acordada.

Tonka Tomicic reveló que podría enfrentar una nueva solicitud de liquidación financiera, luego que fracasara una alternativa de financiamiento con la que buscaba llegar a un acuerdo con sus acreedores.



En Radio Romántica, la animadora también abordó la demanda del Banco Bice por la restitución de un departamento en Vitacura, donde continúa viviendo su exmarido, Marco Antonio López, conocido como Parived.

“Me van a pedir la liquidación de nuevo, o sea, en buen chileno, me van a pedir la quiebra nuevamente, pero ya no tengo otra fórmula de salir”, afirmó Tonka Tomicic, quien explicó que durante meses trabajó junto a su abogado para encontrar una solución a sus deudas, pero que la propuesta no prosperó hace algunas semanas.

Respecto del inmueble, la comunicadora señaló que dejó de vivir allí a comienzos de 2023, aunque continuó pagando el lugar durante un tiempo. Posteriormente, según relató, acordó con el banco la devolución de la propiedad, pero el compromiso no se concretó porque López no la abandonó en la fecha que había propuesto. “Estábamos de acuerdo, el banco también había accedido a aquello, pero no ocurrió: llegó la fecha y no salió. Entonces, por supuesto, el banco genera una demanda porque no se cumplió el compromiso”, sostuvo.

La animadora también hizo una autocrítica sobre el manejo de sus finanzas y el término de su relación de más de 20 años. “Fui una muy mala administradora de los recursos y él fue un pésimo administrador de recursos”, señaló. Además, reconoció que debió poner fin a la relación antes: “Yo debería haber terminado mi relación mucho antes. ¿Por qué no la terminé? Yo creo que me faltó valor. Me faltaron agallas para eso. Creo que fui cobarde”.

Tomicic se refirió al desgaste emocional que le provoca exponer sus problemas personales públicamente, aunque aseguró que está dispuesta a asumir sus responsabilidades. “Yo me tengo que hacer cargo de lo que he hecho mal y tengo que ser responsable de los errores que he cometido, pero eso no me va a hundir”, afirmó.