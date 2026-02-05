Con Tonka y Neme en la animación: todos los detalles que debes conocer de la Gala de Viña 2026

La nueva edición del evento que da el puntapié inicial al Festival de Viña del Mar tendrá el mayor despliegue técnico de su historia

El próximo viernes 20 de febrero se llevará a cabo la Gala de Viña 2026, evento que cumple su 15ª edición desde que comenzó a ser televisada y que da el puntapié inicial para una nueva edición del Festival de Viña del Mar.

El programa, a cargo de Mega, contará con la animación de Tonka Tomicic junto a José Antonio Neme en las entrevistas, Marcelo Marocchino en el comentario de moda y con Florencia Vial desde las distintas estaciones y tomando las impresiones de los famosos que desfilarán.

En estas denominadas estaciones permitirán que las figuras muestren lo mejor de sus outfits, incluyendo shoescam, selfiecam, cámaras giratorias, y el glambot que gran éxito ha tenido en las principales alfombras rojas del mundo.

De este modo, los más de 130 invitados a la Gala de Viña 2026 avanzarán por la alfombra roja más importante del país a partir de las 21:00 horas, donde atravesarán el Sporting en una pasarela que contará con más de 900 metros cuadrados y una extensa cobertura con más de 23 cámaras televisivas. Con todo esto, la cita tendrá el mayor despliegue técnico de su historia.

Además, contarán con una orquesta que tocará música en vivo, como el año pasado, así como un ballet. Todo concluirá en un cocktail donde los famosos que desfilen compartirán con las autoridades de la Municipalidad de Viña del Mar, con ejecutivos de Megamedia y Bizarro, y con invitados de la organización.

Carlos Valencia, director del área de Entretención de Mega, y quien está a cargo de la organización de la Gala, comentó que “en esta edición queremos volver a la esencia de lo que se ha visto en la Gala de Viña. Para eso redujimos el número de invitados con respecto al año pasado a un número más manejable, como se había hecho la mayoría de los años”.

“Además, instalamos estaciones que permitirán que los famosos puedan brillar y destacar como se merecen para que el público conozca los detalles de los looks”, agregó. Por otro lado, destacó que “nuestro equipo tiene experiencia haciendo estos eventos, entonces hemos preparado varios ajustes y también sorpresas para que este año la Gala vuelva a ser un evento que una al país entero”.