El nuevo lío judicial que enfrenta Tonka Tomicic

Banco presentó una demanda ejecutiva contra la animadora para exigir la entrega de un departamento y otros inmuebles asociados.

El Banco BICE presentó una demanda ejecutiva contra Tonka Tomicic ante el 7° Juzgado Civil de Santiago, con el objetivo de obtener la restitución de un departamento ubicado en Vitacura, además de tres estacionamientos y dos bodegas del mismo edificio, que la animadora debía entregar como fecha límite el 4 de septiembre de 2026.

Según consignó T13, el contrato de arriendo entre las partes comenzó el 31 de agosto de 2018. Años después, el 17 de octubre de 2025, la parte demandante inició un juicio para poner término al contrato ante el 8° Juzgado Civil de Santiago.

La nueva demanda que enfrenta Tonka Tomicic

En ese proceso se estableció que Tomicic debía restituir el departamento y los cinco bienes asociados —tres estacionamientos y dos bodegas— a más tardar el 4 de septiembre de 2026. Sin embargo, una vez cumplido el plazo, la entrega no se concretó.

Ante esta situación, el abogado Cristian Sánchez Rojas, representante judicial del banco, interpuso la demanda ejecutiva. Con ella, busca que la justicia ordene la restitución inmediata de los inmuebles o fije un plazo para concretarla.

La nueva acción judicial se suma a otros episodios que han marcado la situación financiera y pública de la exconductora de televisión. En enero de 2025, Banco Santander solicitó su quiebra por deudas que superaban los $91 millones.

En abril de ese mismo año, la Fiscalía Occidente resolvió no continuar con la investigación penal en su contra en el marco del denominado caso Relojes. Anteriormente, en septiembre de 2024, Tomicic había declarado en el contexto del caso Audios.

Tras la exposición pública vinculada al caso Relojes, la animadora también recurrió a las redes sociales para mostrar aspectos de su vida actual mediante un docureality, en un intento por reconstruir su imagen pública.