Latam Bajo Cero, la feria que buscará romper récord de 3.500 personas tomando helado simultáneamente

En el marco de la feria de heladería más grande de Latinoamérica, Chile quiere establecer un histórico récord en la región.

Entre el 16 y 19 de julio se llevará a cabo una nueva versión de Latam Bajo Cero, la feria de heladería más grande de Latinoamérica, la cual tendrá lugar en Polo Apoquindo, en la comuna de Las Condes, en las cercanías de la estación de metro Manquehue.

Bajo este contexto, se abrieron las inscripciones para participar en un masivo desafío que busca reunir a más de 3.500 personas consumiendo helado al mismo tiempo, con el objetivo de superar el récord establecido en Ciudad de México en 2017.

Esta iniciativa está programada para el 17 de julio y los interesados de participar deben completar el formulario disponible en el sitio web www.latambajocero.com y en las redes sociales oficiales de @latambajocero. El único requisito para ser parte de la actividad es registrarse previamente.

Latam Bajo Cero, la feria que buscar romper un llamativo récord

La organización de Latam Bajo Cero invitó a Helados York a sumarse al desafío y representar a Valparaíso y al helado chileno durante la jornada. Allí, todos los asistentes inscritos recibirán gratuitamente un helado de la marca el día de la activación y contarán con un código QR que permitirá acreditar su participación. La validación y certificación de la convocatoria estará a cargo de Glovox, productora responsable del evento, por medio del registro de los códigos de cada participante.

Cedida.

“Queremos participar en este evento porque representa nuestro deseo de generar momentos de encuentro y disfrute entre personas de todas las edades. Ser parte del récord de 3.500 personas consumiendo helado al mismo tiempo celebra la conexión y acerca la marca a miles de familias. Esperamos que sea una experiencia memorable y una forma concreta de unir a la comunidad compartiendo algo tan simple como un helado”, expresó Paloma Herrera, directora de gestión de Skymedia, agencia digital de Helados York.

La feria de heladería más grande de Latinoamérica reunirá a exponentes de la industria, emprendedores, especialistas y amantes del helado de distintos países de la región, y en el marco del Día del Helado en Chile, que se conmemora el 18 de julio, el evento también impulsará una actividad especial que invitará a las heladerías participantes a presentar al menos un sabor inspirado en tradiciones nacionales.

Además, el domingo 19 de julio, a las 15:00 horas, el público podrá disfrutar de la final del Mundial de Fútbol en pantalla gigante.

Las entradas están disponibles a través de Fever, cuyos valores parten en $6.000 en preventa para la entrada general, existen promociones de dos entradas por $5.000 cada una y tarifas especiales para niños menores de 12 años por $3.000. Todas las entradas incluyen un helado simple para canjear.