Panoramas: Ópera en Viña, cerros para recorrer y un debut irlandés para estos días

La ópera vuelve al Teatro Municipal de Viña del Mar con “La Traviata”, Chile celebra el Día de los Cerros con 160 actividades gratuitas, Kneecap debuta en Santiago, San Carlos reúne a las artes escénicas en un nuevo festival y el Foro de las Artes de la U. de Chile impulsa a 16 artistas emergentes en Providencia.

Entre hoy viernes 16 y el miércoles 21 de octubre, la agenda cultural combina lírica, naturaleza, música y arte contemporáneo. Lírica Disidente y el Teatro Municipal de Viña del Mar presentan La Traviata con la soprano Annya Pinto, la Fundación Cerros Isla invita a “subir los cerros” en 13 regiones, el trío irlandés Kneecap llega a Club Chocolate, Ñuble en Movimiento cierra su primera edición y Satélite218 inaugura una muestra colectiva con jóvenes artistas de la Universidad de Chile.

La Traviata marca el regreso de la ópera al Teatro Municipal de Viña del Mar

Annya Pinto.

A tres años de su reapertura, tras casi catorce años cerrado, el Teatro Municipal de Viña del Mar vuelve a recibir una ópera: La Traviata, de Giuseppe Verdi, en coproducción con Lírica Disidente, colectivo independiente que desde 2018 abre nuevos circuitos y públicos para el género. Las funciones serán este 17 y 18 de octubre a las 19:00 horas, con entrada liberada previa inscripción en teatrovina.cl hasta agotar stock.

La puesta, firmada por Ignacio Ramírez, propone una lectura actual de Violetta Valéry como un ícono social, objeto de admiración y fantasía colectiva, que esconde una enfermedad terminal y un deseo de libertad y verdad. Con escenografía y vestuario de Valentina Maldonado junto a GAPITE Sastrería Teatral, el montaje se articula en blanco y negro a partir de espejos que representan las apariencias. En lo musical, Miguel Ángel Castro vuelve a las fuentes originales de la partitura, con especial atención al vals. La orquesta de 36 instrumentistas y el resto de los solistas se conformaron mediante una convocatoria abierta con más de 120 postulaciones de 13 países, a lo que se suma el Coro Sortilegio, de Valparaíso.

El elenco está encabezado por la soprano chilena Annya Pinto, formada en Chile y España, con carrera en Europa que incluye el Palau de les Arts de Valencia y el Rossini Opera Festival de Pesaro. Regresa para debutar como Violetta, junto a los brasileños Maurício Etchebehere (Alfredo Germont) y Leandro Abreu (Giorgio Germont). Para Pinto, el rol llega en el momento justo, ya que “Violetta es un rol emblemático para cualquier soprano. Todas las sopranos en algún momento hemos soñado con ser Violetta Valéry”. La cantante agrega que “es un tremendo paso para mí porque esto me abre puertas para otro tipo de roles de estas características”, y destaca el trabajo con ambos directores, que “se ha trabajado de una manera súper armoniosa y creativa”.

Pinto también valora el significado del proyecto para las regiones: “Es súper significativo para el país que otros espacios puedan tener sus propias producciones de ópera”. Sobre la apuesta de Lírica Disidente y el teatro, advierte que “Traviata siempre es un título en que el esfuerzo de la producción (…) es una apuesta supergrande por dar este primer paso hacia la ópera”.

Annya Pinto reconoce que el desafío no estaba en sus planes, pero que lo asumió con convicción: “Yo no lo tenía muy muy planeado, pero se han dado las cosas de esta manera y acepté el desafío porque vi que tenía ciertas herramientas que podían darle algo a este rol”. La soprano también subraya la magnitud de la empresa que implica llevar este título a escena: “Es uno de los títulos más interpretados en el mundo y también implica un gran esfuerzo de producción. Conlleva muchas cosas y necesita muchísimas manos para ser expresada”.

¡A subir los cerros! Chile celebra el Día de los Cerros 2026

Este sábado 17 de octubre se realizará la VI edición del Día de los Cerros, una celebración ciudadana nacional organizada por la Fundación Cerros Isla, con el apoyo de la Fundación Estrella del Sur y el patrocinio del Ministerio del Medio Ambiente. La jornada contempla 160 actividades gratuitas en 130 cerros de 13 regiones, con alternativas deportivas, ambientales y culturales para todas las edades, incluidas iniciativas para familias con niños, adultos mayores y personas que se acercan por primera vez a estos espacios. Las inscripciones están abiertas en www.diadeloscerros.cl.

Este año se lanza además la campaña de educación ambiental Cultura de Cerros, que propone un uso responsable de estos ecosistemas basado en cinco principios: planificar la visita, cuidar el entorno, mantener una política de basura cero, prevenir incendios y promover una buena convivencia. Fernanda Ruiz, directora de proyectos de la fundación, explica que el propósito es abordar “el desafío urgente del aumento de visitantes a los cerros” que carecen de información o hábitos de autocuidado, mejorando la seguridad de quienes los recorren y la conservación del patrimonio natural.

Los cerros isla son elevaciones naturales que se alzan de forma aislada sobre terrenos planos. Solo en el radio urbano de Santiago hay 26, distribuidos en 16 comunas, más del 70% de ellos en sectores con menor acceso a áreas verdes. En conjunto suman unas 5.000 hectáreas con potencial para convertirse en parques naturales urbanos, lo que permitiría triplicar la superficie verde de la capital, de 3,7 a 11,7 m² por habitante.

Kneecap debuta en Chile con su gira de presentación de FENIAN

El trío de Belfast y Derry Kneecap se presentará por primera vez en el país el 21 de octubre, a las 21:00 hroas, en Club Chocolate, en una gira que presenta su segundo álbum de estudio, FENIAN. El show promete un repaso por los hitos de su discografía junto a la presentación en vivo del nuevo disco. La banda mezcla rap, rave, electrónica y elementos de la cultura irlandesa, con letras en inglés y en irlandés, y se ha destacado tanto por su energía en vivo como por el impacto cultural y político de su música.

Formado por Mo Chara, Móglaí Bap y DJ Próvaí, el grupo ha construido una trayectoria marcada por la irreverencia y una mirada crítica sobre la realidad que lo rodea, combinando humor, protesta y experimentación sonora.

El concierto es para mayores de 18 años. Las entradas están disponibles en Puntoticket: la preventa de las primeras 200 costaba $38.000 y el precio general es de $42.000.

Ñuble en Movimiento: San Carlos cierra la primera edición de su festival de artes escénicas

Hasta el 18 de octubre, la ciudad de San Carlos es sede de Ñuble en Movimiento, nuevo festival gestionado por la Fundación Teatro La Matriz que reúne teatro, danza, circo y propuestas interdisciplinarias. Su propósito es instalar un espacio permanente de encuentro para las artes escénicas en la región, con un marcado énfasis en la descentralización cultural: la programación combina creaciones desarrolladas en Ñuble con trabajos de otras zonas del país.

De esas postulaciones quedaron 12 obras, entre ellas Tejiendo (Compañía En el Aire), Yene y El Baúl del Pajarraco (Teatro Pichiche), Confesiones Póstumas (Bestias Sensibles), Fauna (Conmover), Caminar Violeta (Núcleo Ñuble) y Velador Nocturno (Mora). Cada función va acompañada de un conversatorio, y la programación incluye talleres para primera infancia, niñeces, personas mayores y personas en situación de discapacidad, además de foros de conversación, una mesa de asociatividad de agentes culturales y una JAM escénica con artistas locales.

El cierre será el domingo 18 con el Roller Tour, un recorrido familiar que parte a las 15:00 horas desde el Teatro La Matriz, seguido de El Baúl del Pajarraco a las 16:00 y Velador Nocturno a las 19:00. Las actividades se realizan en el Teatro La Matriz, el Centro Cultural San Carlos y El Castillo. El proyecto es financiado por el Fondo de las Artes Escénicas, Línea de Festivales y Encuentros, Modalidad Regionales, Convocatoria 2026.

Foro de las Artes y Satélite218 impulsan las trayectorias de 16 artistas emergentes

El Foro de las Artes de la U. de Chile y Satélite218, proyecto vinculado a la galería independiente Espacio218, presentan Foro de las Artes en Satélite218, exposición colectiva que reúne a 16 estudiantes y recientes egresados del Departamento de Artes Visuales. Se inaugura hoy viernes 16 de octubre a las 19:00 horas en Huelén 10, depto. 3B, Providencia. A diferencia de una muestra convencional, ofrece a los participantes una aproximación directa al circuito profesional, incluyendo exhibición, valorización económica y eventual comercialización de sus obras.

La exposición reúne pinturas, esculturas, instalaciones y obras fotográficas seleccionadas por convocatoria abierta. Entre ellas está Axis Mundi, de Oliver Robles, que combina un tronco de madera con un sistema electrónico que visualiza en tiempo real residuos tecnológicos en la órbita terrestre; Forever 18 y Sobras, de Carla Kächele, que exploran el paso del tiempo desde la pintura y la cerámica; y una instalación de Hugo García Estrada con máquinas de guerra en vellón agujado que, por su aspecto de juguetes, vinculan juego y guerra.

La programación se extiende hasta el 12 de noviembre, con visitas guiadas el 23 de octubre y el 6 de noviembre, en las que participarán ocho artistas por jornada, una apertura especial de la galería el 30 de octubre de 19:00 a 21:00 horas y un diálogo colectivo con agentes del mercado del arte el 12 de noviembre. La muestra forma parte de la 12ª edición del Foro de las Artes 2026, Subversión sensible, con más de 30 actividades gratuitas, cuya programación completa está en forodelasartes.uchile.cl.