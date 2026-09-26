Artistas, experiencias y entradas: todo lo que debes saber del Festival Bamba 2026

Cantantes de la talla de Marc Anthony, Juanes, Fito Paez, Carlos Vives podrán a cantar y bailar a todo el Parque O’Higgins en menos de un mes. Revisa todos los detalles aquí.

En menos de un mes, se llevará a cabo la primera edición del Festival Bamba 2026, cuyo evento tiene el objetivo de celebrar la cultura latinoamericana.

El espectáculo se desarrollará 24 y 25 de octubre en Parque O’Higgins y contará con una cartelera de alto nivel. Nombres como Marc Anthony, Juanes, Fito Paez, Carlos Vives, Bomba Estéreo, Los Vásquez, Ráfaga, Álvaro Henríquez, Amigo de Artistas, entre otros, son los que se encargarán de poner a cantar y a bailar a los asistentes.

Revisa la programación por día del Festival Bamba 2026 aquí:

El Festival Bamba no solo tendrá música en vivo para todos los gustos, ya que también ofrece una experiencia completa.

Además de los dos escenarios principales, la organización del evento dispondrá de diferentes espacios, tales como La Cantina (cervezas y coctelería), Cocinerías (sabores latinoamericanos), El Comedor (mesas y sombras para disfrutar de la gastronomía), Mercado Mestizo (dedicado al arte y oficios), La Tiendita y Picnic.

Habrá barras en distintos puntos del parque y zonas especiales en Club Bamba y Terraza Bamba.

Venta de entradas

Si deseas asistir al Festival Bamba 2026, aún puedes adquirir tus entradas a través de Ticketmaster.cl, donde podrás escoger entre el pase general o pase de dos días.

Además tienes tres opciones: Bamba acceso general al festival, Club Bamba con acceso a zonas exclusivas y Terraza Bamba como “lo más premium del festival”.

Los precios de pases diario van de $96.400 sin descuentos o $79.200 pagando con Banco de Chile o Cenco Malls. El precio por los dos días es de $138.900 sin descuento y $114.100 con descuento.