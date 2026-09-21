El festival se realizará entre el 3 y el 24 de enero con más de 90 obras de 16 países. Las primeras entradas ya están disponibles con descuento.

El Festival Internacional Teatro a Mil confirmó los primeros espectáculos de su edición 2027 y dio inicio a la preventa de entradas.

La nueva versión del encuentro de artes escénicas se desarrollará entre el 3 y el 24 de enero, con una programación que contempla más de 90 obras nacionales e internacionales provenientes de 16 países.

Entre los montajes anunciados destacan Historia de la violencia, dirigida por Thomas Ostermeier; La vidente, de Milo Rau; y La clausura del amor y Hermanas, de Pascal Rambert.

Teatro a Mil 2027: estas son las primeras obras confirmadas y sus entradas

La programación también contempla El invencible verano de Liliana, protagonizada por la actriz mexicana Cecilia Suárez, además de Romeo y Julieta, una adaptación de 31 Minutos y Aplaplac. Las funciones se distribuirán en espacios como Matucana 100, Teatro Nescafé de las Artes, GAM y Teatro CA660.

“Estas obras de Alemania, Francia, México y Chile nos interpelan y nos remueven. Vuelven grandes amigos del festival, como Thomas Ostermeier, y llegan por primera vez a Chile directores que están en la primera línea de la vanguardia internacional, como Milo Rau y Pascal Rambert. También estarán los queridos 31 Minutos y la gran Cecilia Suárez, con un monólogo descarnado”, señaló Carmen Romero, directora general de la Fundación Teatro a Mil, según consignó Pulso.

Las entradas para los primeros espectáculos ya están disponibles en preventa con un 30% de descuento, beneficio que se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026 o hasta agotar stock.

Los tickets pueden adquirirse a través del sitio oficial de Teatro a Mil y Ticketplus EN ESTE LINK mientras que la programación completa del festival será anunciada posteriormente.