Música, luz y danza en Santiago y Viña del Mar

Una instalación inmersiva que invita a habitar un capullo gigante en GAM y una obra interdisciplinaria que celebra el Día Nacional de la Danza en el Teatro Municipal de Viña del Mar: dos panoramas con el cuerpo, la luz y el sonido como protagonistas.

Esta semana, la agenda cultural ofrece experiencias en las que el público no se queda en la butaca ni frente al muro, sino se deja envolver por la luz, la imagen y el sonido. En Santiago, el colectivo Delight Lab transforma la Sala de Artes Visuales de GAM en un capullo de 11 metros donde la música en vivo acompaña un viaje por la metamorfosis; en Viña del Mar, el Teatro Municipal celebra el Día Nacional de la Danza con un montaje que cruza movimiento, fotografía y música. Dos propuestas distintas que comparten que el arte se entiende mejor con el cuerpo que con la mirada.

Cocún: entrar en el capullo, en GAM

¿Qué ocurre mientras una crisálida permanece cerrada? Por fuera, aparentemente nada; por dentro, todo está cambiando. De esa pregunta nace Cocún, repliegue-capullo-metamorfosis, la nueva creación de Delight Lab —el colectivo de los hermanos Andrea y Octavio Gana, recordado por sus intervenciones lumínicas sobre La Moneda, la torre Telefónica y el Congreso Nacional—, que hasta el 25 de octubre ocupa la Sala de Artes Visuales de GAM. Surgida de una investigación en los bosques del sur de Chile en torno al repliegue, tanto en la naturaleza como en las sociedades, la obra propone el gesto contrario al que exige una época de exposición y productividad permanentes: detenerse, recogerse, volver hacia adentro.

El corazón de la muestra es un capullo de 11 metros de largo, una estructura orgánica que parece respirar, desarrollada junto a la artista y arquitecta Victoria Santos. En cada función, 35 personas ingresan descalzas a su interior para recostarse y dejarse envolver por luz, sonido, aromas, vibraciones y música en vivo, en un recorrido por cuatro estados: recogerse, permanecer, transformarse y desplegarse. Cada activación es única gracias a la participación de Silvia Vivanco, José Tomás Molina, Eduardo Balazs (quién está este sábado 17 de octubre), Mariana Olivares, Pablo Araneda y Francisco Sánchez, quienes intervienen con música en vivo e instrumentos originales. “No se trata simplemente de observar una obra, sino de habitarla”, resumen los Gana.

Con curatoría de Tiago de Abreu Pinto y museografía de Javiera Angulo, la exposición se completa con nueve piezas textiles intervenidas —en técnicas mixtas como textil, acuarela y collage— y cuatro vitrinas dedicadas a los distintos estados de la crisálida, con material sobre insectos y sus procesos de transformación aportado por el Museo Nacional de Historia Natural, que patrocina la muestra. La programación suma además NEUMA, una sesión especial de respiración consciente guiada por Carolina Fuentealba.

Éter Rojo: la danza toma el Teatro Municipal de Viña del Mar

Crédito: Maureen Mayne-Nicholls.

Cada 19 de octubre Chile celebra el Día Nacional de la Danza, fecha que recuerda el natalicio de Patricio Bunster (1924-2006), coreógrafo, intérprete y maestro fundamental en el desarrollo de la danza contemporánea en el país. Para conmemorarlo, el Teatro Municipal de Viña del Mar presenta este lunes Éter Rojo: Alquimia en Movimiento, una propuesta del colectivo Éter Rojo que cruza danza contemporánea, fotografía y música, y que forma parte del Ciclo de Artistas Regionales Emergentes, Convocatoria 2026 TMVM.

La obra, de unos 60 minutos, no comienza en el escenario sino en el hall del teatro: allí se exhibirán lienzos fotográficos y una intervención de danza acompañará al público hasta la sala, haciendo del propio tránsito una parte de la experiencia. La dirección artística y la fotografía son de Maureen Mayne-Nicholls, y la dirección coreográfica, de María José Franco; entre ambas levantan un lenguaje escénico en torno a la transformación y al diálogo entre el registro visual y la expresión corporal.

Sobre el escenario, las intérpretes Javiera Núñez, Lorena García, Alejandra Díaz y Olga Carrasco despliegan una composición de escenas y movimientos que enlaza las distintas capas del montaje. La producción y la iluminación están a cargo de Marlene Rodríguez Jaque, y la música, de Fernando Charanguito. La entrada es liberada, con inscripción previa.

ÉTER ROJO: ALQUIMIA EN MOVIMIENTO

Dónde: Teatro Municipal de Viña del Mar

Cuándo: lunes 19 de octubre, 19:00 horas

Duración: 60 minutos aprox.

Entrada: liberada, con inscripción previa en teatrovina.cl o en el Linktree del Instagram oficial del Teatro Municipal