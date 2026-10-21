Salud, música y arte: los panoramas de la semana, de Life Summit a Bamba

Un sábado 24 de octubre cargado de música y conversación: Life Summit reúne en Santiago a especialistas en salud metabólica, Bamba debuta en el Parque O’Higgins con Juanes como impulsor y Matucana 100 celebra sus 25 años con 25 bandas gratis. Además, Valdivia recibe una nueva edición de su festival de danza contemporánea.

Entre el 20 y el 31 de octubre, la agenda cultural y de bienestar mezcla formatos y públicos. Life Summit Chile 2026 propone una mirada integral de la salud, Bamba estrena un nuevo punto de encuentro para la música latinoamericana, y dos exposiciones inauguran este martes 20: Fragmentos de lo propio en La Moneda y Frutos de la sequía en Sala GASCO. Matucana 100 celebra su aniversario con cuatro escenarios de entrada liberada, y el 17° Festival Junto al Río cierra el mes con once obras de danza en el Teatro Regional Cervantes de Valdivia.

Life Summit Chile 2026 reúne en Santiago a especialistas en salud metabólica y longevidad

El sábado 24 de octubre, el Sheraton Santiago Hotel & Convention Center, en Providencia, será sede de Life Summit Chile 2026, encuentro que su organización considera el más grande de salud metabólica en Latinoamérica. La jornada convoca a especialistas de Chile y la región para proponer una forma de entender la salud más preventiva, personalizada e integral, donde metabolismo, cerebro, sueño, nutrición, sistema inmune y estilo de vida están conectados. Según Bárbara Álamo, vocera del evento, “durante mucho tiempo hemos hablado de salud por separado: sueño por un lado, alimentación por otro, ejercicio por otro. Hoy tenemos que empezar a entender que todo está conectado”.

El programa incluye a la Dra. Evelyn Benavides, especialista en Medicina del Sueño y Epilepsia, quien abordará la influencia del sueño en el cerebro, el metabolismo, la salud mental y la longevidad. En nutrición participan el español Juan Bola, nutricionista clínico y divulgador especializado en nutrición evolutiva, y Fernando Di Paola, quien trabaja en el potencial de la alimentación para prevenir enfermedades. Pablo O’Kuinghttons presentará la psiconeuroinmunología clínica y la medicina de precisión, mientras que Sebastián Oyharcabal hablará de entrenamiento, composición corporal y calidad de vida.

También participan el Dr. Gonzalo Pantoja, médico cirujano especializado en Cirugía Plástica y Dermatología; la médica argentina Mariel Dobenau; y la comunicadora colombiana Carolina Novoa, ganadora de un Emmy. “Queremos que las personas se hagan preguntas sobre su propia salud. Que entiendan que no tienen que esperar a sentirse mal para empezar a cuidarse”, afirma Álamo. El encuentro tendrá modalidades presencial y streaming, y las entradas están a la venta en www.lifesummit.cl.

Bamba trae lo mejor de la música y la cultura latinoamericana

Esté sábado 24 y domingo 25 de octubre debuta Bamba, un festival impulsado por Lotus, la productora detrás de Lollapalooza Chile, junto al artista colombiano Juanes. La propuesta busca reunir a quienes viven cada canción como una experiencia compartida y profundamente cultural, con una curatoría que abarca rock, pop, sonidos alternativos y ritmos bailables. Sus creadores lo describen como un espacio para celebrar la identidad latinoamericana, con una producción de clase mundial y un estándar de hospitalidad y bienestar inédito en el circuito local.

El Parque O’Higgins se transformará en un entorno pensado para vivir la música con comodidad y cercanía, con dos escenarios principales y amplias áreas de descanso. La oferta gastronómica incluye sabores inspirados en toda Latinoamérica, además de cerveza y coctelería regional. Todos los pases permiten disfrutar de la coctelería de autor mientras se presencian los shows, y el festival declara un compromiso con la sostenibilidad y la accesibilidad universal.

Más información y novedades en FestivalBamba.cl y en las redes sociales @festivalbambacl.

Jóvenes artistas de Teletón presentan sus autorretratos en el Centro Cultural La Moneda

Sebastián Muñoz, de 20 años, empezó pintando su propio rostro, pero decidió sumar otras caras, con distintos tonos de piel y colores que representan emociones. Lo que comenzó como un autorretrato se volvió, dice, “un espacio para que otros chicos a los que les cuesta encajar o socializar se sientan acompañados”. Su pintura es una de las once que componen Fragmentos de lo propio, muestra del Centro Cultural La Moneda y la Unidad de Terapias Artísticas Creativas (UTAC) de Teletón Santiago, con autorretratos de jóvenes con distintos tipos de discapacidades físicas, cognitivas y sensoriales. Se inaugura el martes 20 de octubre en el Espacio Wiphala y puede visitarse hasta el domingo 8 de noviembre, con entrada liberada.

La exposición es fruto de un vínculo iniciado en 2023, cuando el grupo de jóvenes comenzó un proceso de estudio, mediación y experiencias artísticas con el centro cultural. Las obras se exhiben junto a los testimonios de sus autoras y autores, recogidos en entrevistas durante 2026. La curaduría está a cargo de Jazmín Dionicio, integrante de la comunidad Teletón que llegó a La Moneda como pasante y desde hace dos años forma parte de su equipo de mediación. Desde la UTAC señalan que el arte permite “explorar la identidad sin necesidad de definirla por completo: permite probar, cambiar, borrar, superponer, fragmentar y reconstruir”.

La muestra se suma al trabajo de inclusión del centro cultural en el año de su vigésimo aniversario. “La inclusión no se agota en una exposición o en una actividad puntual. Es una práctica cotidiana”, señala su directora ejecutiva, Alejandra Valenzuela. Entre las iniciativas recientes destacan el Sello Naranja otorgado por la Biblioteca Central para Ciegos y el proyecto CCLM IN, un programa de empleo con apoyo para 13 jóvenes con discapacidad cognitiva. Para esta exposición se incorporaron además contenidos en lenguaje claro.

Matucana 100 celebra sus 25 años con 25 bandas gratis

El sábado 24 de octubre, desde las 15:30 horas, Matucana 100 abrirá el Teatro Principal, la Explanada, el Estacionamiento y La Huerta para 25 años, 25 bandas, un festival de entrada liberada que reúne a 25 proyectos musicales de distintas regiones del país. Adelaida (en la foto), Dentadura, Phuyu y La Fantasma, Alfilera y Martina Montaldo encabezan una jornada que rinde homenaje a una de las principales líneas del centro cultural: impulsar la música independiente chilena y acercar las nuevas propuestas a las audiencias. Es uno de los principales hitos del aniversario y se inscribe en el Mes de la Música Chilena.

La programación recorre el rock, el indie, el pop, la electrónica y los sonidos experimentales. El Teatro Principal recibirá a Ciudad de Tar, Duerme y Cae, Safo, Quivik, Martina Montaldo y Alfilera; la Explanada, a Los Perros del Ritmo, Trazo Elina, Dentadura, REES40, Phuyu y La Fantasma y Adelaida; el Estacionamiento, a Laktik, Brillo ET, Lactosa Intolerante, La Octava Dimensión, Los Refrescos y Los Turis; y La Huerta, a Aerodynamo, Rocamadour, Uzumakivala, DeMentira, Alondra Nocturna, Lilen y Agua de Rosas. Hay representantes de Concepción, Chillán, La Serena, Chimbarongo, Valparaíso y Pucón, entre otras localidades.

La jornada contará además con discográficas independientes y tiendas de discos, reconociendo a quienes participan en la producción y circulación de la música chilena. “Esta celebración reúne a varios de los sellos independientes que nos han acompañado durante estos 25 años”, señala Rodrigo Herbage, programador musical de M100, quien invita al público a llegar “con espíritu curioso, abiertos a disfrutar de propuestas que quizás todavía no conocen”. Más información en www.m100.cl.

Elisa Aguirre presenta Frutos de la sequía en Sala GASCO

La preocupación por la sequía prolongada llevó a la escultora Elisa Aguirre a observar la relación entre la tierra, el agua y la transformación de la materia. De ahí nace Frutos de la sequía, su nueva exposición en Sala GASCO Arte Contemporáneo, que se inaugura el 20 de octubre. El proyecto partió del registro fotográfico de frutos durante su deshidratación y descomposición: cómo perdían agua, cambiaban de forma y transformaban sus colores, lo que dio origen a las piezas que luego desarrolló en arcilla.

La muestra reúne obras en arcilla, cuero, caucho, tela, carbón, madera y cera, con una paleta de ocres, negros y tonalidades sutiles inspirada en el proceso de deshidratación. La arcilla ocupa un lugar central: “Hay algo de la respiración en ese movimiento entre la presión y el vacío, entre lo que yo hago y lo que el material permite”, señala la artista. Aguirre, quien estudió Arte con mención en Escultura en la Universidad de Chile y realizó estudios de postgrado en el Royal College of Art de Londres, es autora del mural escultórico en cobre de la estación Plaza de Armas del Metro de Santiago y recibió el Premio a la Creación Artística de la Universidad Finis Terrae en 2024.

Más que una interpretación única, la artista espera que el público “se detuviera a mirar y que pudiera encontrar en las obras sus propias asociaciones”. La exposición, abierta hasta el 27 de noviembre, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, con entrada liberada, en Santo Domingo 1061 (Metro Plaza de Armas), es la cuarta muestra del año de Sala GASCO, espacio que cumple 25 años de trayectoria.

En región: el 17° Festival de Danza Contemporánea Junto al Río presenta once obras en Valdivia

Del lunes 26 al sábado 31 de octubre, el Teatro Regional Cervantes de Valdivia recibirá la 17ª edición del Festival de Danza Contemporánea Junto al Río, organizado por la Corporación Cultural Municipal de Valdivia y la Escuela de Danza Valdivia. Habrá once obras en cuatro noches de funciones, a las 19:30 horas, con elencos de Valdivia y Santiago, además de masterclass, clases abiertas, un taller de creación y la inauguración de la nueva sede de la escuela.

El festival se inaugura el lunes 26 con NADA, dirigida por Joel Inzunza Leal e interpretada por diez bailarines y bailarinas de la ciudad, que reactiva los materiales de En lugar de nada (2016) para volver sobre el paisaje acuático de Valdivia. El martes 27 se presenta Naufragio, de la Compañía La Fuerza, obra de danza y circo contemporáneo que sigue, con suspensión capilar y música en vivo, el viaje por el mar de un ser “ni tan humano ni tan animal”. El miércoles 28 estará dedicado a siete obras de pequeño formato seleccionadas entre 28 postulaciones de siete regiones, y el sábado 31 cerrará la Compañía Ballet de Cámara Valdivia, primera agrupación profesional de danza del sur de Chile, con Travesía, el viaje del instinto y la apertura de proceso de Contracorriente.

En el marco del festival, el jueves 29 a las 12:00 horas se inaugura la nueva sede de la Escuela de Danza Valdivia, en General Lagos 958. Su directora, Ximena Schaaf Álvarez, plantea que el traslado no cierra una historia, sino que “traslada su fuego”. Las actividades formativas, con inscripción previa y cupos limitados, incluyen una masterclass de Joel Inzunza, un taller de creación de Flora Monsalve y dos clases abiertas de Melissa Hinrichsen. Las entradas cuestan $5.000 general y $3.500 para estudiantes y personas mayores, y se venden en www.teatroregionalcervantes.cl. Como extensión, el lunes 30 de noviembre se presentará Biolencia, de la Compañía Dispersa.