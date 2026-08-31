Valentina Barna, emprendedora: “Me dijeron 3 veces que no, hasta que la cuarta vez, lo logré”

La fundadora de la marca BWild fue elegida por la Revista Forbes Chile como una de las 30 personas menores de 30 años que están generando impacto y transformando sus industrias desde el país.

Tiene 28 años y hace dos decidió emprender. Valentina Barna Fermandois recientemente fue premiada como una de las 30 personas bajo los 30 años en ser líder en su área, galardón que entrega por primera vez la revista Forbes en Chile, como reconocimiento a jóvenes que generan impacto y transforman sus industrias desde el país.

Desde un café del sector oriente de la capital, Valentina en entrevista con El Dínamo, cómo logro cumplir un sueño que tras un cuarto intento con la marca que importa desde Estados Unidos lse concretó. “Me dijeron que no 3 veces, hasta que la cuarta vez, lo logré”, reconoce con orgullo de no rendirse ante los “NO”.

La joven ingeniera comercial y fundadora de BWild, una marca cosmética Clean Beauty, comenta que siempre tuvo mentalidad emprendedora, pero que el reciente reconocimiento le sorprendió, porque si bien alguna vez soñó con recibir algo así, no creyó que llegaría tan rápido.

— Valentina, fuiste incluida en la primera edición del ranking 30 Under 30 de Forbes Chile, ¿Cómo fue el momento cuando te informan que eres una de las seleccionadas?

— Yo creo que todavía no lo asimiló al 100%. Siempre pensé y veía Forbes como algo más grande, aunque sí decía algún día voy a salir ahí, pero porque uno ve a las empresas grandes, entonces la aspiración era para el día que la estuviera “rompiendo“, pero cuando me dijeron que estaba seleccionada fue como, ¡wow!. No lo esperaba ahora. Me lo esperaba quizás en un año más o en dos años, pero no ahora.

La verdad todavía no lo asimilo.

— Cuéntenos Valentina, ¿cómo nace B Wild?

— Esto es bien loco, porque inicialmente yo quería emprender con algo para mascotas. Estaba en Estados Unidos y el viaje dio un giro totalmente radical. Tuve un rato libre y dije, voy a aprovechar este ratito para ir a broncearme. No llevé nada, obviamente no iba de vacaciones, entonces fui a comprar a una tienda chiquitita que había al paso y vi un bronceador que su nombre hacía alusión a estar súper bronceado (Tanned AF). Me llamó mucho la atención el packaging porque era negro, leí sus ingredientes y lo compré.

Lo uso y pasó la prueba porque ahí me enamoré de la marca, entonces me quedé pensando y al llegar al departamento, me puse a buscar la página web de la marca. Después contacté al laboratorio y me dijeron 3 veces que no me podían atender hasta que la cuarta vez lo logré y me dieron la reunión casi que como para decir “ya si, le dimos la reunión” (ríe).

Ahí les presenté los planes que tenía con la marca y me dijeron que estaban en conversaciones con otras empresas acá en Chile y justo en el proceso de elegir con quién trabajarían. Finalmente como por una cosa de afinidad, deciden quedarse conmigo, porque notaron un interés real.

Valentina agrega que aunque recibió en tres ocaciones una respuesta negativa, ella se puso a trabajar paralelamente con empresas nacionales para una posible llegada de los productos cosméticos, aún sin cerrar nada, solo con el convencimiento de que si presentaba una buena propuesta, el contrato sería suyo.

“Paralelamente yo había avanzado aquí con los retails. Los tenía casi listos, porque en el fondo sabía que si llegaba con la propuesta correcta, me iban a decir que sí”.

— ¿Y el nombre a qué se debe?

— Encontré que era una marca atrevida, entonces no podía ser un nombre como tan común o neutro y BWild hace alusión a ser salvaje y diferente de una de otra manera, pero mantiene la esencia de como todo “clean”.

— En este camino de emprender a los 26 , ¿qué ha sido lo más difícil a lo que te viste enfrentada?

— Lo más difícil sigue siendo obviamente ser mujer. Ya partiste con esa desventaja, lamentablemente, aunque igual eso ha ido cambiando, pero sigue siendo hoy día un punto relevante. No sé si será que un hombre genera más confianza o que posean una personalidad más dura, mientras que nosotras tendemos a ser más razonables, con más habilidades blandas. No sé por qué sigue siendo una traba.

— ¿Y sintió en algún momento que esas tres veces que no la atendieron antes de lograr traer los productos de cosmética a Chile era por ser mujer?

— Puede que haya influido un poquito. Como que esa fue la primera traba por así decirlo.

— ¿Hubo más?

— Sí, lo segundo es llegar con un producto nuevo, que no se conoce y tener la incertidumbre de decir, para mí es genial, es espectacular, ¿pero el cliente chileno lo entenderá? ¿Estaré haciendo las cosas bien o estaré yéndome quizás al extremo en lo que es Clean Beauty? Pero por suerte el consumir chileno también está cambiando mucho de mentalidad, y tiene todo muy bien asociado a su propio checklist al momento de comprar y logramos entrar muy bien.

— ¿Cómo se ve emprender estando en los 20´s?

— En el ámbito personal hay un cambio, porque obviamente cuando una es más chica está en otra. Por ejemplo en este momento, algunas personas de mi generación están terminando las carreras, otras están volviendo a estudiar otras cosas, y tú ya estás trabajando, entonces generalmente mis amigas tienen más tiempo libre, y yo estoy todo el rato haciendo cosas, entonces igual eso es lo más difícil.

En un momento uno dice, pucha quiero un tiempo para mi, para hacer mis cosas, pero al final por otro lado piensas en que estás haciendo algo grande para ti, y que a largo plazo vas a poder tener tu tiempo.

Al final cambian las prioridades. Ya no te interesa salir de fiesta o ir a tomarte un trago porque estás full mentalizada en cómo hacer las cosas mejor en lo que es tuyo.

— En una entrevista cmencionaste que sentías que a las mujeres las miraban en menos por ser líderes. Hoy que te nombraron líder bajo los 30 años, ¿sigues pensando lo mismo?

— Igual eso ha cambiado mucho. Del área de negocios y finanzas yo fui la única mujer elegida y eso me me llamó mucho la atención, porque es un espacio en donde suelen estar hombres y que se empiece a abrir un poco, para mí es un orgullo y un orgullo también hacer que otras chicas se motiven a hacer lo mismo y que más mujeres empiecen a liderar sus proyectos y empoderarse.

Hay marcas nuevas que están creciendo con mujeres detrás que son muy buenas y tienen muchísimo potencial, y creo que todo ese cambio es para mejor.

Actualmente la empresa de cosmética que fundó Valentina en nuestro país suma 6 marcas con las que busca seguir promoviendo el concepto de Clean Beauty o Belleza Limpia, en donde más que un envase bonito importa la composición de los ingredientes, los cuales son lo más puros posibles y con fuerte compromiso con el medio ambiente.

En su plan de expansión Barna recalca que las próximas metas apuntan a buscar el crecimiento de la marca sumando a más personas al equipo, el que actualmente se compone entre ella, su socio, personal de gestión y logística.

A lo anterior, se suma la presencia de BWild en todo Chile a través de las principales compañías de retail. El siguiente paso es la apertura del primer espacio fuera del continente nacional y el lanzamiento de una nueva marca de productos solares para el verano.