El Met cancela la exposición y gala dedicada a John Galliano por presiones

El modisto confirmó la decisión luego de que la comunidad judía levantara la voz por dichos emitidos por el británico en 2011. A través de una publicación en redes sociales, reiteró sus disculpas y agradeció al museo neoyorquino y a Anna Wintour.

Tras recibir amplias críticas a su exposición y gala, el diseñador inglés John Galliano decidió dar un paso al costado al homenaje que el Museo Metropolitano de Nueva York tenía preparado para su obra en la Gala del Met de 2027. Esto luego de semanas de críticas por sus posturas antisemitas emitidas en 2011 que le valieron ser enjuiciado por delitos de odio en Francia.

Apoyado por la exeditora de Vogue, Anna Wintour, se suponía que la exposición y gala serían el regreso de uno de los diseñadores más importantes de los últimos 50 años. Sin embargo, la comunidad judía, entre las que se encuentran buena parte de los mismos patrocinadores del Met, no olvidan el video en que Galliano atacó a una mujer en un bar de París diciéndole que “amo a Hitler” y que “personas como tú estarían hoy gaseadas”.

A través de una publicación en redes sociales, el modisto dijo que después de “mucha reflexión y conversación con todas las personas involucradas”, había decidido “con gran tristeza que lo mejor es que la exposición no se realice en este momento”. Por su parte, la institución confirmó en un comunicado que la “exposición de primavera de 2027 dedicada a su trayectoria de cuatro décadas no seguirá adelante como estaba previsto”.

La decisión de homenajear a Galliano, de 65 años, conocido por sus diseños teatrales, causó gran polémica a principios de este mes por las declaraciones antisemitas y racistas que le valieron ser despedido de Christian Dior en 2011.

Cabe destacar que Nueva York es la cuidad con más judíos fuera de Israel, por lo que muchos especialistas advertían que la decisión de Wintour y el museo había cruzado una línea roja.

En su mensaje, el diseñador expresó su gratitud hacia la dirección del museo. “Sigo asumiendo plenamente la responsabilidad por el dolor causado por mis palabras en el pasado, especialmente por el daño que infligí a las comunidades judía y asiática, y sigo profundamente arrepentido”, remarcó Galliano en su comunicado del lunes colgado en su cuenta de Instagram.

“No quiero que el debate que me rodea coloque al Met en una posición difícil ni distraiga de la extraordinaria labor del Instituto del Traje”, señaló. “También reconozco y respeto que una exposición que honre mi trabajo podría resultar dolorosa para algunas personas”, reiteró.

Wintour, presidenta de la Gala del Met, veterana editora jefe de Vogue y directora de contenidos de Condé Nast, calificó la decisión del modisto de “muy valiente y una muestra de la clase de persona que es”. Según sus palabras, “pienso que esta es la decisión correcta, y tanto él como el museo cuentan con todo mi apoyo”, declaró.

Para muchos, el momento en que Wintour decidió rehabilitar y encumbrar al modisto británico es el equivocado dado el creciente antisemitismo imperante en los Estados Unidos. La exposición llevaba por título John Galliano: Horizons y situarlo entre los grandes diseñadores vivos de nuestros tiempos. Sin embargo, su fama está aún lejos de redimir sus tristemente célebres dichos.