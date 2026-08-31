Steinert se ausenta por “problemas personales” de comisión investigadora y Contraloría ratifica dictamen

La contralora Dorothy Pérez asistió a la comisión y reiteró que la exministra excedió sus atribuciones.

La exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert (IND) se ausentó nuevamente de la comisión investigadora que pretende recabar antecedentes de su gestión al mando de esa cartera.

Tal como lo hizo la primera vez que fue invitada a la sesión, la exsecretaria de Estado aludió a “problemas personales” que le impidieron asistir. De todas maneras, por unanimidad esta instancia acordó citarla nuevamente. Steinert, por su parte, ya no puede ser acusada constitucionalmente, pues el plazo para que los parlamentarios impulsaran una acción como ésta venció el pasado 18 de agosto.

A la instancia sí asistió la contralora Dorothy Pérez, para exponer los fundamentos del informe que determinó que Steinert sí excedió sus atribuciones al solicitar información reservada a la Policía de Investigaciones sobre una unidad con la que trabajó mientras era fiscal en Tarapacá.

En su exposición, Pérez ratificó que Steinert requirió información sobre una causa en curso y que existía un conflicto de interés en esa solicitud. Asimismo, acotó que los ministros deben abstenerse ante situaciones que pongan en riesgo su imparcialidad, según dictan las normas del procedimiento administrativo.

También, manifestó que tuvo la impresión de que Steinert pudo haber intentado precaver un riesgo de eventuales irregularidades en el traslado de funcionarios policiales, pero que esta no es razón suficiente para exceder sus atribuciones.

Asimismo, sobre la solicitud de reconsideración de este dictamen que hizo Steinert, Pérez confirmó que la exministra terminó por desistir de esta acción. “Por eso es que no ha habido un pronunciamiento posterior”, aclaró la contralora.