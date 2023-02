Los políticos internacionales que cuestionan a los tribunales chilenos y apoyan a ME-O

15 de Febrero de 2023

El caso SQM, donde está siendo procesado Marco Enríquez-Ominami, tiene repercusión en el extranjero.

El lunes 13 de febrero, Marco Enríquez-Ominami (ME-O) llegó hasta el Centro de Justicia, después de ocho años de espera, para enfrentar el primer día del juicio que busca esclarecer el supuesto financiamiento ilegal de la política.

“He ganado todo, causa tras causa. Hay que preguntarse por qué solo a este liderazgo, que probablemente era el más rupturista, me cayeron con esa cantidad de causas, delirante, una tras otra, 13 causas, con sus impuestos. Pago los costos de esa insolencia, pero no me arrepiento. Nunca actué fuera de la ley“, fueron algunas de sus palabras minutos antes de enfrentar al Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago.

Este juicio, donde también está siendo procesado Pablo Longueira de la UDI, podría tener una duración de un año y medio o dos años, estirando el proceso a prácticamente una década.

Las reacciones por la duración del proceso y los cargos que enfrenta ME-O han tenido repercusión fuera de Chile. De hecho, un grupo de políticos internacionales apoyó un oficio donde se cuestiona el actuar de la justicia y la causa que envuelve al ex candidato presidencial.

Los líderes extranjeros que apoyan a ME-O

“Acusar y no haber permitido el juicio por ocho años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo. Fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de ocho años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile”, es parte del documento que firman más de 40 líderes internacionales, donde destacan un presidente en ejercicios y otros ex mandatarios y juristas.

Así las cosas, Enríquez-Ominami recibió el apoyo de Alberto Fernández de Argentina, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, José Luis Rodríguez Zapatero de España, Ernesto Samper de Colombia y el juez hispano Baltazar Garzón en un documento que fue a dado a conocer por el Grupo de Puebla.

“Finalmente se impondrá la verdad y la justicia. Que Marco derrotará esta acusación como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservadores de acusarlo de diferentes delitos”, cerraron.