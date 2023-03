Alberto Fernández y AMLO quieren incluir a Gabriel Boric en el grupo contra la inflación

5 de Marzo de 2023

El presidente de Argentina desclasificó varios llamados entre mandatarios.

Compartir

El presidente Alberto Fernández de Argentina y su par mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) son los promotores de un “pool” de países que se unirán en los próximos meses para intentar combatir en conjunto las problemáticas que genera la inflación y las proyecciones que asoman para 2023 en diversos países del continente americano.

En este contexto, Chile ha demostrado tener una economía más sólida que varios de sus vecinos y, es por eso, que los mandatarios consideran que el presidente Gabriel Boric podría ser una pieza importante para lo que piensan trabajar estos líderes.

“López Obrador me está proponiendo algo que yo comparto, que es que hagamos una suerte de pool de países en Latino América, que enfrentemos al problema inflacionario; Colombia, Brasil, México, Cuba y Argentina. Queremos ver de qué manera nosotros podemos intercambiar bienes para tirar para abajo los precios internos que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, México me dice: tengo un problema con el precio de la carne, si vos me vendes carne, yo te pongo arancel cero y yo hago bajar la carne. Es una suerte de productos que nos permitiría ver cómo podemos manejarnos”, dijo Fernández.

Luego de detallar este plan, el presidente argentino desclasificó algunos llamados telefónicos donde aparece mencionado Boric.

El llamado de AMLO

“López Obrador me dijo ‘ayer a la noche hablé con Gabriel Boric, que le plantee el tema; Gabriel además quiere verlo. Gabriel siempre tiene una vocación más Latinoamericanista que otros presidentes chilenos, anteriores; tiene también una situación compleja interna y estaba contento porque me dijo que: estaba como empezando a reducir la inflación”, comentó en CN5.

“Veremos si hacemos un pool de países que podamos enfrentar el problema inflacionario, que todos tenemos, que no es un problema argentino solamente. Todos los tenemos. En Argentina se nota más porque nosotros arrancamos de un piso altísimo, nosotros arrancamos de 54 puntos”, cerró.