Marcel pone plazos para una baja en la inflación y desacredita una crisis económica en 2023

2 de Marzo de 2023

El ministro de Hacienda considera que el sexto retiro propuesto por algunos parlamentarios es un riesgo para las buenas proyecciones económicas.

Mario Marcel es el hombre del momento en La Moneda. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a enero de 2023 creció un 0,4% en comparación con igual mes del año anterior, cifra que superó las expectativas. A eso se suma la evaluación positiva en la Encuesta Criteria con un 59%, números que posicionan al ministro de Hacienda como uno de los colaboradores del presidente Gabriel Boric con mejor desempeño.

Frente a estos resultados positivos, el secretario de Estado enfrentó el sombrío panorama económico que algunos especialistas habían vaticinado.

“Escenarios muy negativos que se habían anticipado en materia de inflación, de desempleo, de actividad, afortunadamente no se han ido materializando. La economía chilena ha resultado ser más resiliente, con mayor capacidad de ajuste de lo que se esperaba“, expresó Marcel.

“Los números de un mes hay que mirarlos con cierta cautela. En este trimestre todavía podemos tener datos un poco más negativos en febrero, por efecto de los incendios forestales, por ejemplo. Pero, en el fondo, la cuenta de ahorro que vamos generando con cifras que sistemáticamente han estado por encima de lo esperado, nos van a ayudar a enfrentar los próximos meses, a completar este proceso de ajuste y a iniciar una recuperación sostenida hacia el futuro”, agregó.

Marcel se la juega por una nueva baja de la inflación

Con estos antecedentes, Mario Marcel pronostica que abril podría ser un mes especial, con cifras de inflación que podrían sorprender, tal como ocurrió con el Imacec de febrero.

“Creo que crisis es una palabra demasiado dura. Nosotros no la hemos usado, nos hemos referido a un ajuste. Lo que hemos tenido es un ajuste bastante moderado y creo que la idea de una crisis ya la podemos ir descartando… Las proyecciones que nosotros tenemos, que son bastante coincidentes con las del Banco Central y distintos analistas, es que la inflación debería bajar del 10% en abril o a más tardar en mayo, así que no está muy lejano ese momento”, aseguró.

“Lo que es interesante es que, durante buena parte de este 2023, que muchos pensaban que iba a ser un año de crisis, en realidad durante buena parte de este 2023 se va a estar recuperando la actividad y al mismo tiempo va a a estar bajando la inflación“, complementó en radio Universo.

En este optimismo, el sexto retiro de los fondos de las AFP podría ser un golpe a sus proyecciones. Es por eso que Mario Marcel no está de acuerdo en que sea aprobado. “Es un riesgo no solamente para la macroeconomía o el Gobierno, sino que sobre todo es un riesgo para la gente. Si en general han sido contraproducentes los retiros, mucho más lo son en un escenario como el actual. Eso creo que los parlamentarios lo entienden, no he visto la verdad que haya aumento de apoyo para esta medida, al contrario”, cerró.