Líder peruano del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas fue acusado por su hija de abuso sexual

Producto de esto, la mujer aseguró que dio a luz a dos hijos y, además, también fue abusada por su tío.

La hija del pastor evangélico, José Linares Cerón, líder del movimiento ciudadano Con Mis Hijos No Te Metas de Perú, lo denunció por abuso sexual y aseguró que esto comenzó cuando ella tenía apenas 8 años de edad.

La mujer, cuya identidad no fue revelada, aseguró también que producto de los abusos sexuales cometidos por su progenitor, quedó embarazada en dos ocasiones: la primera en 2003 y la segunda, tres años más tarde.

Según su testimonio, además, solo pudo estudiar hasta segundo básico.

Luego de dar a luz a sus dos hijos, decidió escapar de la casa porque, además del abuso sexual, era sometida a violencia física.

“Cuando salí embarazada yo tenía 12 años, no sabía ni siquiera qué era un embarazo porque no estudiaba y no sabía nada sobre educación sexual”, reveló la denunciante a la prensa peruana.

La mujer indicó que al escapar tuvo que dejar a sus dos hijos en la casa de su abusador. Y, como si eso fuera poco, denunció también que además de su padre, también fue abusada sexualmente por el hermano del pastor evangélico, su tío Robert Linares.

Nueva denuncia

Pero las acusaciones contra el líder del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas no terminaron con la de su hija, pues otra mujer reveló que el pastor evangélico la había violado.

En el noticiero peruano Al Estilo Juliana, denunció que el hecho ocurrió en 1991, cuando tenía 17 años, y que producto de esto quedó embarazada.

“Este hombre se aprovechó prácticamente de mí cuando era una niña. Él me violó no quiero hablar de eso“, fue el testimonio de la joven, difundido por el noticiero.

En el programa también fue exhibida una carta fechada en marzo de 1991 y dirigida al presbiterio Lima Centro, en la cual se acusó a José Linares Cerón de abusar de una integrante del templo Aposento de Dios, de 17 años, la víctima que ahora entregó su testimonio.