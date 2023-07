Conmoción en Argentina: niño fue asesinado por su mejor amigo de 13 años

6 de Julio de 2023

Víctima y victimario eran mejores amigos desde la básica y las dos familias se frecuentaban.

Compartir

Un macabro asesinato, que involucró a dos menores de edad, ha provocado gran conmoción en Argentina.

Esto, luego que un adolescente de 13 años confesara haber matado a Joaquín Sperani, uno de sus mejores amigos, de 14 años. Ambos eran mejores amigos desde la enseñanza básica y las dos familias se conocían y frecuentaban.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Joaquín Sperani?

Todo comenzó el jueves 29 de junio, cuando Joaquín Sperani, de 14 años, no llegó a su colegio ubicado en la ciudad cordobesa de Laboulaye. El adolescente estuvo desaparecido hasta el domingo 2 de julio, cuando fue encontrado muerto con un golpe en la cabeza.

“Era un chico correcto. Yo estaba criando a un hombre, un ser responsable y no a cualquier cosa. Yo le doy valores a mis hijos”, dijo Mariela Flores, la madre de Joaquín a la agencia Télam.

Según la autopsia difundida por el medio trasandino Cadena 3, Joaquín no alcanzó a defenderse y murió a causa de un traumatismo de cráneo luego de recibir 18 golpes en la cabeza.

#URGENTE – Cargan los restos de Joaquin Sperani, para ser trasladados al Cementerio local en calle Fitipaldi. La familia acompaña en el primer auto que seguirá al cortejo fúnebre. https://t.co/K3W9u0Tw94 pic.twitter.com/tcOvEyv6Hy — Radioplay Con Vos (@radioplayconvos) July 3, 2023

Amistad desde la infancia

“Este chico es un psicópata. Era amigo de toda la vida de Joaquín, hicieron la primaria juntos, cumpleaños”, contó la madre de la víctima, Mariela Flores.

“Como familia íbamos al campo de ellos. No había nada que nos llamara la atención”, continuó. “No termino de entenderlo, no. Es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué, pero no tengo la respuesta”, señaló el padre de la víctima padre, Martín Sperani.

Joaquín Sperani era el mayor de cinco hermanos, jugaba fútbol en la categoría sub 15 del club Huracán. Según reveló su madre, el menor de edad sufría bullying, tenía una personalidad introvertida por lo que no utilizaba redes sociales.

El hallazgo del cadáver

Las autoridades del colegio al que iban los adolescentes indicaron que ese día ninguno de los dos se presentó a clases. Debido a ello, los padres de Sperani acudieron a la policía para interponer la denuncia.

Posterior a ello, comenzó la búsqueda del niño y luego de tres días, Joaquín fue hallado muerto en una casa abandonada, ubicada a unos 100 metros de la escuela. Una prima del joven fue quien encontró el cadáver.

La confesión del asesino

Tras el hallazgo, la policía informó de la detención del amigo del adolescente de 13 años, debido a sus versiones contradictorias.

“Yo maté a Joaquín”, confesó el joven este martes 4 de julio a la Policía argentina.

El joven es inimputable a causa de su edad y quedó a disposición del juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas de Laboulaye, Sebastián Moro.