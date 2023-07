Quién es María Corina Machado, la candidata presidencial inhabilitada por Nicolás Maduro

8 de Julio de 2023

En 2018, la ex diputada ocupó el lugar 52 en la lista de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo, según la BBC.

Compartir

Durante la semana pasada, la Contraloría General de Venezuela inhabilitó a la opositora de la dictadura, María Corina Machado, para poder enfrentarse en las urnas contra Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.

“Actúan como los dictadores que son. Que se preparen, nosotros vamos a actuar como la mayoría que somos”, dijo Machado en su cuenta de Twitter.

“A mí me ha tocado romper paradigmas, vencer resistencias y prejuicios por mi familia, por los estudios que he hecho, por ser mujer y por mi forma de ser: directa y a veces radical. Pero si se refieren a mí con términos como hierro y acero, me siento feliz por eso, por la firmeza y confiabilidad que esos materiales representan”, afirmó Corina Machado a El Debate.

“Ideológicamente hablando soy liberal, creo en la democracia, en el Estado de Derecho, en la propiedad privada y en el mercado, pero no soy de izquierdas ni de derechas pues eso ya no existe. Mi ideología tiene más que ver con la ética y la espiritualidad. Me conecto con la gente desde allí, con toda mi emocionalidad”, aseguró.

Quién es María Corina Machado

María Corina Machado es una líder política de 55 años, madre de tres hijos, ex diputada de Venezuela, profesora, ingeniera industrial y fundadora del movimiento político Vente Venezuela.

Fue elegida diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Miranda en 2011, convirtiéndose en la candidata con más votos en la historia de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Posterior a ello, en marzo de 2014, aceptó el cargo de “representante alterna” de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, pero tres días más tarde el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, notificó que Machado había perdido su condición de diputada, de manera automática.

En 2018, la entonces ex diputada ocupó el puesto 52 de la lista de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo, según señaló la BBC. “María Corina ha hecho campaña para salvaguardar los procesos democráticos en Venezuela”, manifestó el medio en aquella ocasión.

Machado fue candidata presidencial en las primarias opositoras de 2012, alcanzando el tercer lugar con el 3,7% de votos y precandidata presidencial por Vente Venezuela en las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria de 2023, aunque fue inhabilitada políticamente por quince años por la Contraloría General de la República de Venezuela.

¿Por qué fue inhabilitada?

El texto de la Contraloría fue solicitado por el diputado José Brito, quien solicitó el “estatus” de Machado. Dentro de los nombres imposibilitados para presentarse en las elecciones se encuentran también Juan Guaidó, quien se fugó a Estados Unidos en abril.

“Cumplo con el deber de informarle que a la ciudadana María Corina Machado Parisca (…) le fue impuesta la sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público (…) el 13 de julio del año 2015 por un período de 15 años”, informó el oficio de la Contraloría.

El organismo aseguró que Machado fue partícipe de la “trama de corrupción orquestada” por el ex diputado opositor Juan Guaidó, que propició el “bloqueo criminal” a Venezuela, así como también el “despojo descarado” de las empresas y riquezas de la nación en el extranjero, con la “complicidad de Gobiernos corruptos”.