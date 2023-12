COP28: qué implica el acuerdo que se logró y cuáles son las principales críticas

14 de Diciembre de 2023

A través de las negociaciones los representantes de cerca de 200 países buscan alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de carbono en 2050.

Como “un logro histórico y sin precedentes”, calificó el presidente de la COP28, Sultán Al Yaber, el acuerdo alcanzado en la Cumbre del Clima de Dubai y que buscan alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de carbono en 2050.

Una visión que compartió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, quien aseveró que se trata del punto de partida para un mundo sin combustibles fósiles.

Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos, John Kerry, destacó que el acuerdo “envía mensajes muy fuertes al mundo”.

Los representantes de alrededor de 200 países, entre ellos Chile, participaron en las más de dos semanas de negociaciones. Y pese a la visión positiva de la mayoría, no faltaron los cuestionamientos, sobre todo por considerar insuficientes los acuerdos.

Combustibles fósiles

Lo que más valoran los expertos es que, por primera vez en las 28 sesiones de la cumbre, ésta culminó con una referencia explícita al futuro de los combustibles fósiles.

El texto aprobado por los representantes llama a realizar una transición “equitativa y ordenada” a fin de “tomar acciones en esta década crítica y conseguir el cero neto en el 2050”.

A la vez, recoge “la necesidad de una reducción profunda, rápida y sostenida de las emisiones en línea con el objetivo de 1,5 grados”.

Con ese propósito, el acuerdo enumera varias formas en que los países pueden colaborar para conseguir el objetivo en 2050. Entre ellas menciona el “triplicar la capacidad mundial de energías renovables para 2030 y duplicar la eficiencia energética“.

También llama a “acelerar los esfuerzos para reducir progresivamente la utilización incesante de la energía basada en carbón“.

Además, plantea la necesidad de “una aceleración de las tecnologías con cero o bajas emisiones de carbono, incluida la captura y almacenamiento de carbono”.

De igual manera, se acordó que los países actualicen sus planes nacionales de reducción de emisiones para 2030.

Los cuestionamientos

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias, pues pese a que el acuerdo admite que los países más pobres no tienen dinero para transitar de manera rápida hacia las energías renovables, no se establecieron mecanismos para que los países más ricos los apoyen en el financiamiento.

Otra de las críticas vino de parte del Centro para la Diversidad Biológica, a través de la directora de justicia energética, Jean Su.

“El problema con el texto es que sigue incluyendo lagunas cavernosas que permiten que Estados Unidos y otros productores sigan adelante con su expansión sobre los combustibles fósiles”, aseguró.