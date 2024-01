Cancillería confirma muerte de periodista chileno Gonzalo Lira en Ucrania

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la muerte del periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira en Ucrania, quien se encontraba cubriendo en conflicto con Rusia.

Según detalló La Tercera, el consulado de Varsovia, en Polonia, ratificó el deceso del profesional chileno, mientras trabaja para ponerse en contacto con la familia de Lira para recabar más antecedentes del hecho.

Por su parte su padre, también llamado Gonzalo Lira, acusó que su hijo falleció en la cárcel, ya que fue detenido por las autoridades de Ucrania por su cobertura del conflicto bélico.

En una misiva compartida por Sputnik, Lira indicó que “no puedo aceptar la forma en que mi hijo murió. Fue torturado, extorsionado, incomunicado durante ocho meses y 11 días, y la embajada de EEUU no hizo nada para ayudar a mi hijo. El responsable de esta tragedia es el dictador Zelenski, con la concurrencia de un senil presidente norteamericano, Joe Biden”.

Lira compartió una misiva del periodista escrita en enero, donde entrega detalles de sus problemas de salud por el cautiverio.

“He tenido doble neumonía (en ambos pulmones), además de neumotórax y un caso muy severo de edema (hinchazón del cuerpo). Todo esto comenzó a mediados de octubre, pero fue ignorado por la prisión. Sólo admitieron que tenía neumonía en una audiencia el 22 de diciembre. Estoy a punto de someterme a un procedimiento para reducir la presión del edema en mis pulmones, lo que me está causando una falta extrema de aire, al punto de desmayarse después de una actividad mínima, o incluso simplemente hablar durante 2 minutos”, indica el relato de Gonzalo Lira.

