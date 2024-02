Revelan detalles de ejecución de Kenneth Smith, el primer condenado a muerte con nitrógeno

2 de Febrero de 2024

"Intentó levantarse" declararon los testigos de su ejecución.

El jueves 25 de enero del 2024 en el Estado de Alabama de EE.UU ejecutaron con gas nitrógeno a Kenneth Eugene Smith. Hoy, familiares y periodistas que presenciaron la sentencia revelaron detalles del momento.

“Esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Gracias por apoyarme. Los amo a todos” dijo Kenneth Smith, el primer sentenciado a muerte capital con gas nitrógeno.

La decisión se llenó de críticas ya que nunca se había usado, la muerte por sofocación, como método de ejecución en EE.UU.

Así mismo, profesionales médicos estadounidenses advirtieron que el gas podría causar convulsiones violentas hasta la supervivencia en estado vegetativo, cosa que contradecía lo dicho por las autoridades estadounidenses que aseguraban “este método permitirá una muerte más rápida e indolora“.

Kenneth Smith fue condenado a muerte en 1996 después de varios juicios, por el asesinato a sueldo de Elizabeth Sennett en 1998.

Charles Sennett, su esposo, un predicador endeudado realizó un plan para poder cobrar el dinero del seguro.

Los detalles de la ejecución de Kenneth Smith

El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó su ejecución poco antes de las 19:00 hora local, luego de esto lo condujeron a la cámara de ejecución.

El reverendo Jeff Hood, quien acompañó a Kenneth Smith durante gran parte de la ejecución, incluso meses antes, confesó que en un comienzo le dijeron que se estaba resistiendo.

“Hoy es mi fecha de liberación, estoy fuera de aquí” dijo el condenado según el reverendo antes de recitar los típicos pasajes bíblicos previo a su ejecución.

“Cuando estaba en la cámara, antes de que abrieran las cortinas, movía su cabeza alrededor, como si estuviera escuchando música”, agregó Hood (Jeff).

Los periodistas presentes y sus testimonios sobre la ejecución de Kenneth Smith

Cinco periodistas de medios de comunicación como The Montgomery Advertiser y The Associated Press, junto a familiares de Kenneth Smith, presenciaron el desenlace terminó a las 19:53 horas.

Ralph Chapoco de The Alabama Reflector narró cómo el sentenciado intentaba tranquilizar a sus parientes con gestos significativos.

“Desde el momento en que se abrió el telón y durante todo el tiempo que el personal penitenciario leyó la sentencia de muerte, Kenneth Eugene Smith no apartó los ojos de sus partidarios ni de los miembros de su familia“, declaró.

Además, añadió que además de recorrer los rostros de cada uno, les sonreía y les hacía gestos con las manos que decían te quiero en el aire.

“Parecía luchar por respirar durante aproximadamente cuatro minutos, un tiempo durante el cual también intentó, en vano, liberarse de las bandas de seguridad que lo sujetaban a la camilla” , narró Marty Roney, reportero de The Montgomery Advertiser.

“Durante cuatro minutos, estuvo jadeando. Parecía consciente. Convulsionaba, se retorcía, la camilla se sacudía notablemente” agregó al relato.

Así mismo, desde el sistema penitenciario de Alabama, el comisionado John Hamm, explicó a los medios que ese comportamiento se debió a que seguramente contuvo su respiración cuando el nitrógeno fluyó por la mascarilla.

La familia de Elizabeth Senneth también estuvo presente

Mike Senneth, hijo de la fallecida Elizabeth Senneth estuvo presente en la sala destinada a los familiares de la víctima, y en una conferencia de prensa admitió que nunca podrá olvidar los violentos últimos momentos de él.

“Nos habían dicho que tomaría dos o tres respiraciones y luego se iría. Eso no fue lo que sucedió”, confesó a la prensa.

También mencionó que “intentó levantarse“, algo que él consideró como un posible instinto de supervivencia.