¿Qué pasa con Kate? El hermetismo tras el estado de salud de la princesa de Gales

27 de Febrero de 2024

La recuperación de la princesa de Gales no estaría siendo como se esperaba.

El pasado 29 de enero, Kate Middleton regresó a su hogar junto a sus hijos y comenzó una larga y misteriosa recuperación. De momento, la nuera del rey Carlos III no tiene fecha de regreso sus compromisos profesionales.

La princesa de Gales pasó 15 días bajo atención médica en una prestigiosa clínica londinense de Marylebone, antes de ser dada de alta para continuar su período de recuperación en su hogar.

En un comienzo parecía que estaba evolucionando positivamente, pero al parecer no todo estaría saliendo como se esperaba.

Según reveló Concha Calleja, una escritora española especializada en la casa real británica, la situación de la princesa de Gales sería totalmente diferente a la que creemos.

“Hay cosas que no las podemos contar todavía“, aseguró la experta, quien precisó que su evolución no es del todo favorable como se esperaba.

Por otro lado se dice que “ha habido un movimiento de la Casa Real inglesa que no se entiende. Por un lado filtran que Kate ha contratado a un secretario particular, para dar a entender que está en casa haciendo cosas, pero, por otro lado, no vemos una imagen. Hasta que no la veamos, las especulaciones no van a parar”.

La escritora apunta a que la convalecencia de Kate Middleton coincide con el nombramiento del teniente coronel Tom White, quien tendrá el cargo de secretario privado de la princesa.

White sirvió en Afganistán en 2009 y estuvo bajo las órdenes de la difunta reina Isabel II, hasta el día de su muerte.

Durante la mañana de hoy 17 de febrero, su esposo, el príncipe Guillermo quien iba a reemplazar a su padre como anfitrión en una misa conmemorativa en honor a Constantino de Grecia, avisó repentinamente que no podría asistir.

Esto se debería a “asuntos personales“, según lo que se notificó desde la Casa Real. Aquella justificación también ha generado una gran preocupación en torno al estado de salud de su esposa.

No solo Kate preocupa al Reino Unido

La salud de Carlos III también es un tema, ya que el pasado 5 de febrero se anunció que el Rey de Inglaterra tiene cáncer.

De esta manera, el equipo médico descubrió esta enfermedad luego de que se sometiera a un procedimiento por agrandamiento de próstata.

Días después, desde las redes sociales de la realeza, comunicaron que el rey comenzó su tratamiento en sesiones programadas.

“Durante este tiempo, su majestad continuará con los asuntos de Estado y los trámites oficiales como de costumbre”, señalaron.