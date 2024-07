¿Qué significa la inmunidad limitada que recibió Donald Trump?

2 de Julio de 2024

La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó inmunidad parcial al ex mandatario por sus esfuerzos de revertir el resultado de las elecciones que perdió en 2020.

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que Donald Trump puede reclamar inmunidad frente al procesamiento penal por algunas de las acciones que llevó a cabo en los últimos días de su mandato.

El fallo desestimó la decisión de un tribunal federal de apelaciones, que en febrero de este año, determinó que el ex presidente de EE.UU. no gozaba de inmunidad por los supuestos delitos que cometió durante su presidencia para revertir los resultados de las elecciones de 2020, específicamente con el asalto al Capitolio en Washington ocurrido el 6 de enero de 2021.

Lo anterior, retrasará aún más un juicio por cargos federales de subversión electoral pendientes en su contra.

¿En qué casos es inmune Donald Trump?

El presidente de la Corte Suprema de dicho país, John Roberts, expuso: “La naturaleza del poder presidencial requiere que un ex presidente tenga cierta inmunidad de enjuiciamiento penal por actos oficiales durante su mandato“.

A lo que agregó: “Al menos con respecto al ejercicio del presidente de sus poderes constitucionales fundamentales, esta inmunidad debe ser absoluta”, según consignó CNN.

“El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace el presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley“, aseguró Roberts, haciendo hincapié en la diferenciación entre actos oficiales y no oficiales.

En este sentido, sostuvo que son los tribunales inferiores los que deben decidir si esas acciones “están sujetas a inmunidad, ese análisis en última instancia es mejor dejarlo a los tribunales inferiores para que lo realicen en primera instancia”.

¿Qué pasará con Donald Trump tras recibir inmunidad parcial?

El primer efecto que tiene esta sentencia es que frena el caso de subversión electoral, el cual tiene que ver con el intento de revertir las elecciones que desembocó en el asalto al Capitolio.

Sumado a ello, según detallan medio locales, los abogados del ex mandatario ya la estarían usando como argumento para que se anule la condena que el ex presidente ya tiene por un caso penal por falsificación de documentos para ocultar un pago a cambio de silencio a la actriz porno Stormy Daniels.

En este caso, la condena de 34 cargos de falsificación de registros comerciales y la condena se dará a conocer el próximo 11 de julio. Dichos registros fueron firmados durante su mandato en 2017.

De esta forma, la defensa de Trump sostiene que algunas pruebas de la acusación no deberían haberse permitido porque constituían actos presidenciales oficiales.

La reacción de Joe Biden tras la resolución de Donald Trump

El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó la decisión de la Corte Suprema. “No hay reyes en Estados Unidos. Cada uno de nosotros somos iguales ante la ley. Nadie, nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de Estados Unidos”, partió diciendo.

“(Con) la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial, eso cambió fundamentalmente. A todos los efectos prácticos, prácticamente no existen límites a lo que el presidente puede hacer. Es un principio fundamentalmente nuevo y es un precedente peligroso porque el poder del cargo ya no estará limitado por la ley, ni siquiera la Corte Suprema de Estados Unidos”, advirtió el también candidato demócrata.