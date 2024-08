VIDEOS – María Corina Machado encabezó multitudinaria manifestación contra Maduro en Caracas

3 de Agosto de 2024

María Corina Machado encabezó este sábado una de las multitudinarias manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela, encabezó este sábado una multitudinaria manifestación en contra del gobierno de Nicolás Maduro, ocasión en la que aseguró que “seguimos avanzando hasta el final”.

“Hoy tenemos más fuerza que nunca“, posteó Machado en su cuenta de X, al convocar a los venezolanos para que se manifestaran “en todas las ciudades”.

Al hacer uso de la palabra en el acto realizado en Caracas, la opositora manifestó que “nosotros no promovemos la violencia, y salir a protestar cívica y pacíficamente no es violencia. No vamos a renunciar a nuestro derecho a la protesta cívica”.

De manera paralela, compartió en las redes sociales un video en el que se observa una masiva presencia de venezolanos en la manifestación en Caracas.

“Después de 6 días de brutal represión, creyeron que nos iban a callar, a parar o atemorizar… miren la respuesta“, posteó la líder opositora.

“Hoy, la presencia de que cada ciudadano en las calles de Venezuela demuestra la magnitud de la fuerza cívica que tenemos y la determinación de llegar hasta el final“, añadió María Corina Machado sobre la manifestación.

Consejo Nacional Electoral confirmó triunfo de Maduro

La manifestación que encabezó la líder de la oposición se produjo un día después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela volviera a dar como ganador de la elección a Nicolás Maduro, con el 96,87% escrutado.

De acuerdo con el CNE, el actual presidente recibió el 51,95% de los votos, frente al 43,18% del opositor Edmundo González Urrutia.

De manera paralela a las grandes manifestaciones de la oposición venezolana en las principales ciudades del país, el chavismo organizó sus propios actos para celebrar la reelección de Nicolás Maduro.