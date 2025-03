VIDEO – Polémico arbitraje chileno: las dos jugadas que hicieron explotar a Perú contra Cristian Garay en derrota ante Venezuela en Eliminatorias

26 de Marzo de 2025

El árbitro chileno Cristian Garay se encuentra en el ojo del huracán tras el duelo entre Perú y Venezuela. De hecho, Paolo Guerrero arremetió duramente contra la terna referil.

Este martes Venezuela se impuso en un polémico partido frente a Perú en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el cual contó con arbitraje chileno, encabezado por Cristian Garay.

La Vinotinto venció a la Bicolor por 1-0, cuyo encuentro estuvo marcado por dos polémicas jugadas que desataron la indignación de los hinchas y jugadores peruanos, quienes apuntaron al juez nacional tras sentirse perjudicados.

La primera jugada tiene que ver con el cobro de un dudoso penal a favor de Venezuela, tras una supuesta falta de Josef Martínez al minuto 38 del primer tiempo. Esto dictaría el trámite del partido, puesto que Salomón Rondón se encargaría de anotar desde los 12 pasos.

X.

Pero eso no sería todo, ya que al final del primer tiempo Bryan Reyna ganó por los aires para empatar el partido para Perú. Sin embargo, luego de la revisión del VAR, Cristian Garay anuló la conquista por mano en el impacto de futbolista peruano.

Movistar Deportes.

Perú estalló contra el árbitro chileno Cristian Garay tras caer ante Venezuela en Eliminatorias

Tras el partido, el referente del ataque de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, realizó un duro descargo en contra del arbitraje. “Somos cojudos, somos cojudos. No nos pueden poner una terna chilena. Tienen que pelear por Argentina o Uruguay, pero no nos pongan árbitros chilenos. ¡No me jodan, carajo!”, expresó ofuscado antes de retirarse del terreno de juego.

Los medios deportivos de Perú no quedaron indiferentes ante la situación. Por ejemplo, Depor.pe escribió: “Con un arbitraje desastroso, Perú perdió 1-0 con Venezuela y dijo adiós al séptimo puesto“.

Por su parte, El Líbero tituló: “¡Con polémica! Perú perdió 1-0 con Venezuela y se aleja de Mundial 2026”.

Mientras que el ex seleccionado peruano, Erick Delgado, dijo en el canal de TV L1Max que “nos robaron y nos han robado porque cuando te cobran algo que no es correcto en una situación como esta que los dos estamos peleando por un mismo objetivo, hay robo”. A ello, añadió que “lo que dice Guerrero es el sentir del pueblo“.