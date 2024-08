Alberto Fernández y acusaciones de violencia de género contra Fabiola Yañez: “Nunca la golpeé”

12 de Agosto de 2024

El ex presidente respondió a la denuncia de Yañez, que aseveró que Fernández ejerció violencia contra ella, no se ha hecho cargo de su hijo de dos años, de obligarla a abortar y de ser infiel.

Alberto Fernández sacó la voz para referirse a las acusaciones de violencia de género en contra de su ex pareja, Fabiola Yañez, descartando de plano haber golpeado a la otrora primera dama de Argentina.

En entrevista con El País de España, el ex presidente respondió a la denuncia de Yañez, que aseveró que Fernández ejerció violencia contra ella, no se ha hecho cargo de su hijo de dos años, de obligarla a abortar y de ser infiel.

Ante esto, el político aseguró que “durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar”.

Consultado sobre las conversaciones de WhatsApp entre su ex y su secretaria, María Cantero, Fernández recalcó que “los chats con Fabiola desaparecieron”.

“No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado”, argumentó.

Respecto a no responder económicamente por los cuidados de su hijo Francisco, Alberto Fernández fue tajante: “Todos los ingresos que tengo en España van a una cuenta que está a nombre de los dos y que maneja ella”.

Fernández dejó en claro que “estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer”, agregando que “lo que voy a hacer es esperar, ir a la Justicia y que la Justicia resuelva”.

“Vuelvo a repetir, nunca ejercí violencia física contra Fabiola, ni contra ninguna mujer. No tengo el chat, no sé cómo es la conversación, no entiendo de qué está hablando cuando dice que llevo tres días golpeándola. Eso nunca ocurrió”, sentenció.