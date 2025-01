“Una victoria monumental”: las disculpas de los medios de Rupert Murdoch al príncipe Harry

22 de Enero de 2025

El príncipe Harry calificó como "una victoria monumental" el acuerdo alcanzado tras la demanda contra los medios propiedad de Rupert Murdoch.

El magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch debió pedirle disculpa al príncipe Harry de Inglaterra a través de sus diarios, tras alcanzar un acuerdo en el juicio por invasión de la privacidad que el hijo menor del rey Carlos interpuso contra News Group Newspapers (NGN), propiedad del millonario australiano.

De acuerdo con lo manifestado por Harry, lo conseguido tras cinco años de juicio es “una victoria monumental”, pues se le dio la razón en cuanto a que entre 1996 y 2011 los diarios The Sun y News of the World (hoy desaparecido) obtuvieron de manera ilegal información privada sobre él.

“News UK ha admitido hoy que The Sun, la cabecera insignia del imperio mediático británico de Rupert Murdoch, ha incurrido en prácticas ilegales“, precisó también el príncipe en un comunicado que suscribió junto a Tom Watson, que actuó como su codemandante.

En el texto, que fue leído por su abogado David Sherborne, Harry expresó que “hoy las mentiras quedan al descubierto. Hoy quedan al descubierto los encubrimientos. Y hoy se demuestra que nadie está por encima de la ley. Ha llegado el momento de rendir cuentas“.

Las disculpas de los diarios de Murdoch al príncipe Harry

Luego del acuerdo alcanzado por las partes, NGN se comprometió no solo a expresar públicamente sus disculpas, sino que también acordó pagarle una indemnización al príncipe Harry.

“NGN ofrece una disculpa completa e inequívoca al duque de Sussex por la grave intrusión de The Sun entre 1996 y 2011 en su vida privada, incluyendo incidentes de actividades ilegales llevadas a cabo por investigadores privados que trabajaban para The Sun”, reveló el abogado de Harry al Tribunal Supremo de ese país.

Añadió que “NGN pide además disculpas al duque por el impacto que tuvo en él la amplia cobertura y la grave intrusión en su vida privada, así como en la vida privada de Diana, princesa de Gales, su difunta madre, en particular durante sus años de juventud”.

En cuanto a la indemnización por concepto de daños y perjuicios, si bien no se dio a conocer la cifra exacta que pagará, la prensa de ese país habla de un monto que ascendería a ocho dígitos.