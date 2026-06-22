Estados Unidos afirmó que Irán aceptó el ingreso de inspectores nucleares y que el estrecho de Ormuz “está abierto”

Funcionarios del Organismo Internacional de la Energía Atómica fiscalizarán al país persa como parte de las negociaciones para poner fin a la guerra en Irán.

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este lunes que el estrecho de Ormuz “está abierto” y que Irán aceptó la entrada de de inspectores nucleares, a la vez que adelantó que las conversaciones entre ambas partes se retomarían este misma semana.

Al hablar con la prensa en Bürgenstock (Suiza), Vance sostuvo que Ormuz “está abierto. Hemos visto los precios del petróleo y el gas bajar, millones y millones de barriles de crudo y gas natural circulando por el estrecho de Ormuz que no lo hacían antes”.

Aseveró además que el domingo “fue un día muy bueno” en el que se logró “muy buen progreso”, en cuanto a las negociaciones con Teherán.

Vance se refirió al tema horas después de que los ministerios de Exteriores de Pakistán y Qatar, que actúa como países mediadores, divulgaron un comunicado en el que detallaron que se acordó crear un comité para impulsar una hoja de ruta que permita llegar a un acuerdo final en 60 días.

Irán aceptó ingreso de inspectores nucleares

El vicepresidente norteamericano recalcó la decisión de Irán de aceptar que inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) entren en el país persa, como parte de las negociaciones para poner fin a la guerra.

“Los iraníes han accedido a invitar de nuevo a los inspectores del OIEA a su país. Este es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente; es decir, el fin definitivo del programa de armas nucleares en Irán”, planteó.

Dijo que, en concreto, los inspectores nucleares regresarán a Irán para verificar el cumplimiento del acuerdo preliminar, lo que Vance calificó como “grandes avances” que “todos” deberían “celebrar”.