Estados Unidos e Irán inician conversaciones en Suiza y Trump llama a detener ataques en Líbano

Los diálogos tienen como telón de fondo un estrecho de Ormuz cerrado y ataques en el Líbano.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y funcionarios gubernamentales iraníes arribaron a Suiza este domingo para iniciar las conversaciones de paz y así poner fin a los casi cuatro meses de guerra.

Pese a que el acuerdo inicial entre ambos países incluye un cese total de las hostilidades en todos los frentes así como la reapertura del estrecho de Ormuz, ambos puntos aún no se han concretado. Como respuesta a los ataques entre Israel, el aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, y Hezbolá, el grupo terrorista respaldado por Irán, Teherán anunció el cierre del paso marítimo por el que circula 1/5 del petróleo mundial.

Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con emprender nuevos ataques si es que no detiene a sus aliados en Líbano. “Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, como hicimos la semana pasada, o incluso con más contundencia”, dijo en Truth Social.

Con todo, JD Vance anunció este domingo, junto a los líderes de Qatar y Pakistán que participan como mediadores, que “hemos logrado grandes avances en las últimas horas y espero que consigamos progresos adicionales en el tiempo previsto para las conversaciones”.

También Vance dijo esperar avances en “la cuestión nuclear”, mientras que el presidente de Irán Masoud Pezeshkian manifestó que su país si bien no desarrollará armas nucleares, tampoco renunciarán a su “derecho de enriquecimiento de uranio”.