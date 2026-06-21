Irán abandona lugar negociaciones con Estados Unidos tras advertencia de Trump

El presidente del Parlamento de Irán y jefe del equipo negociador de ese país, Mohamad Baqer Qalibaf, abandonó el lugar en el que sostenía conversaciones de paz con su contraparte estadounidense, luego de una advertencia que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este domingo.

Pese a que el acuerdo inicial entre ambos países incluye un cese total de las hostilidades en todos los frentes así como la reapertura del estrecho de Ormuz, ambos puntos aún no se han concretado. Como respuesta a los ataques entre Israel, el aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, y Hezbolá, el grupo terrorista respaldado por Irán, Teherán anunció el cierre del paso marítimo por el que circula 1/5 del petróleo mundial.

Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con emprender nuevos ataques si es que no detiene a sus aliados en Líbano. “Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, como hicimos la semana pasada, o incluso con más contundencia”, dijo en Truth Social.

La respuesta iraní no tardó en llegar. Según reportó Deutsche Welle, mediante un medio estatal iraní se informó que los representantes diplomáticos abandonaron el lugar de las negociaciones esta tarde. Con anterioridad, Qalibaf aludió indirectamente a Trump y su advertencia en su cuenta de X. “Harían bien en medir sus palabras. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera”, sostuvo.