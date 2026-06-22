Los cargos por los que un exministro de Pedro Sánchez pasará 24 años en la cárcel en España

José Luis Ábalos se transformó en el quinto ministro en ser condenado a prisión desde el retorno de la democracia en España.

LA MONCLOA.

El Tribunal Supremo de España condenó este lunes al exministro de Transportes de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, a cumplir una pena de 24 años de cárcel.

De acuerdo con lo informado por la prensa de ese país, además del exbrazo derecho del presidente del gobierno hispano, la justicia también impuso una pena de 19 años al exasesor de Ábalos, Koldo García.

En tanto, un tercer acusado, el comisionista Víctor de Aldama, recibió una condena de 4 años y medio tras las rejas, en las condenas que dio a conocer el tribunal a poco más de un mes y medio de terminado el juicio.

Por qué cargos condenaron al exministro de Pedro Sánchez

El proceso contra los tres condenados se inició tras la denuncia de presuntas comisiones ilegales en contratos de compras de mascarillas durante la pandemia de COVID-19, además de la contratación irregular de varias mujeres en empresas públicas.

Según la sentencia del máximo tribunal español, al exministro de Pedro Sánchez y su exasesor se los encontró culpables de los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

En el caso de Aldama, su sentencia fue más leve debido a que confesó el pago de coimas, por lo que su condena quedó suspendida con la condición de que no cometa otro delito, que haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad y que cada semestre informe a las autoridades de sus actividades.

La Sala consideró probada la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de Puertos del Estado y Adif —dependientes del Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos— a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, quien se lucró con comisiones que a su vez entregó a los otros dos acusados.

Además, el Tribunal Supremo condenó a Ábalos por nepotismo, al gestionar la contratación en empresas públicas de su expareja, Jéssica Rodríguez.

José Luis Ábalos se transformó en el quinto ministro en ser condenado a prisión desde el retorno de la democracia en España y es el que recibió la pena más alta.