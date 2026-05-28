Indagatoria a hijas de Zapatero y juicio al hermano de Pedro Sánchez agudizan la crisis del PSOE en España

La Audiencia Nacional investiga presuntos sobornos recibidos para la adjudicación de contratos públicos, así como a una red de influencia para rescatar de la quiebra a la aerolínea Plus Ultra.

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La crisis que enfrenta el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se agudizó este jueves, luego de que se inició el juicio al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) confirmó que indaga a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, por encubrir pagos vinculados al cobro de millonarias comisiones en beneficio de la aerolínea Plus Ultra.

El proceso a David Sánchez Pérez-Castejón se relaciona con su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017, por lo que es acusado de los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal.

Sin embargo, el proceso se suspendió esta misma jornada hasta el próximo lunes, 1 de junio, con el propósito de resolver las cuestiones previas planteadas por los abogados de la defensa.

De manera paralela, desde el interior del PSOE se incrementaron las presiones para que Pedro Sánchez convoque a elecciones anticipadas tras el cateo que realizó la Guardia Civil a la sede de la colectividad y que se prolongó durante 12 horas.

La Audiencia Nacional investiga a la colectividad por presuntos sobornos recibidos para la adjudicación de contratos públicos, a través del vínculo entre un socio del exsecretario de PSOE, Santos Cerdán, y Vicente Fernández, presidente del organismo que reúne a las empresas con capital público.

Las hijas de Zapatero agudizan la crisis en el PSOE

Por otra parte, la UDEF dijo que cree que la empresa de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, encubría pagos vinculados al tráfico de influencias en el marco de la trama Plus Ultra, otra de las aristas en la crisis que enfrenta el PSOE.

Para los investigadores, la sociedad Whathefav SL “se perfila un elemento finalista del entramado investigado, ya que percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red“.

“La sociedad Whathefav SL se erigiría como un centro de redistribución de flujos económicos, facilitando la canalización de fondos de los clientes y de la propia red organizada, ya que, independientemente de los vínculos familiares con José Luis Rodríguez Zapatero, este también consta como autorizado en las cuentas bancarias de Laura y Alba Rodríguez Espinosa“, indicó el informe de la UDEF.

En este caso se indaga una presunta red de influencias que coordinó Rodríguez Zapatero para “actuar en favor” de la mencionada línea aérea, a la que el gobierno de Pedro Sánchez “rescató” con 53 millones de euros.