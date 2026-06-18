Las penas de cárcel que arriesgan las hijas de Rodríguez Zapatero tras ser imputadas en el caso Plus Ultra

Según el juez José Luis Calama, existen los fundamentos para formalizarlas por la canalización y redistribución de los fondos entregados a la aerolínea.

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La Audiencia Nacional de España acordó imputar a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por su eventual participación directa en el entramado en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Así lo dio a conocer el juez José Luis Calama, quien ratificó que también se imputará por el tema a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar Jiménez.

De acuerdo con lo establecido por el magistrado, existen los fundamentos necesarios para formalizar la imputación a las tres mujeres por su presunta participación en la canalización y redistribución de fondos entregados a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de COVID-19.

En este caso se indaga una presunta red de influencias que coordinó Rodríguez Zapatero para “actuar en favor” de la mencionada línea aérea, a la que el gobierno de Pedro Sánchez “rescató” con 53 millones de euros.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apunta que la empresa de las hijas de Rodríguez Zapatero encubría pagos vinculados al tráfico de influencias en el marco de la trama Plus Ultra.

Las penas de cárcel que arriesgan las hijas de Rodríguez Zapatero

Según informaron los medios hispanos, si el juez acoge la opinión de la Fiscalía Anticorrupción, a las hijas de Rodríguez Zapatero se las acusará de tres delitos.

El más grave se refiere al de ser parte de una organización criminal en calidad de encubridoras, que según la legislación de ese país conlleva una pena de hasta 8 años de cárcel.

También podrían ser imputadas del delito de blanqueo de capitales, y quienes lo llevan a cabo a sabiendas del origen delictivo del dinero pueden ser condenadas hasta a 6 años de prisión, además de una multa equivalente al triple del valor de los bienes blanqueados.

En tercer lugar está el delito de tráfico de influencias, por lo que podría pasar hasta dos años tras las rejas, además de una grave multa.

Los medios enfatizaron que, en caso de que se le imputen los tres delitos, las hijas de Rodríguez Zapatero podrían ser sentenciadas a cumplir entre 3 años y 13 años de prisión, además de las correspondientes multas.