Tras la elección de De la Espriella en Colombia: se profundiza el giro a la derecha en América Latina

La tendencia se podría acrecentar en los próximos días, si se certifica el triunfo de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez en Perú.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Con la elección del empresario Abelardo de la Espriella en los comicios presidenciales de Colombia se pondrá fin al gobierno de Gustavo Petro, el primero de izquierda en ese país, pero también marcará un nuevo giro en América Latina hacia la derecha, tras lo ocurrido en el último tiempo en Chile, Bolivia y Ecuador, entre otros países.

Una tendencia que se podría acrecentar en los próximos días, en caso de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú certifique el triunfo de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez en el balotaje realizado el pasado 7 de junio, y ratifique la permanencia de la centroderecha en el poder.

Aquello, además de la posibilidad de que Brasil opte en octubre próximo por la candidatura de Flávio Bolsonaro en desmedro del actual mandatario, Lula da Silva, con lo que el gigante sudamericano se sumaría los otros países que cambiaron sus gobiernos de izquierda por otro de extrema derecha.

Se profundiza el giro a la derecha en América Latina

En noviembre de 2023, el ultraderechista Javier Milei llegó al gobierno en Argentina tras vencer al peronista Sergio Massa.

También ese año Paraguay eligió al economista Santiago Peña, del conservador Partido Colorado, como presidente de la República.

En abril de 2025, el derechista Daniel Noboa resultó reelegido en Ecuador, en unos comicios que debieron ir a una segunda vuelta.

Bolivia, en tanto, puso fin a un largo período de mandatarios de izquierda, cuando en octubre de 2025 el derechista Rodrigo Paz se impuso al candidato a la reelección por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce.

En Chile, el republicano José Antonio Kast asumió como presidente el 11 de marzo de este año, tras imponerse en el balotaje a la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara.

En América Central, la derecha también ha ido ganando la adhesión de los ciudadanos en las elecciones presidenciales. Tal es el caso de Panamá, donde el conservador José Raúl Mulino es el presidente de la República de Panamá desde el 1 de julio de 2024.

Su vecino del norte, Costa Rica, tiene como presidenta a la derechista Laura Fernández desde mayo de este año, tras ganar los comicios en los que se presentó como continuadora del gobierno de Rodrigo Chaves.

En Honduras, el líder del Partido Nacional, Nasry Tito Asfura, asumió la presidencia de la República en enero de este año, momento desde el que inició un acercamiento con el gobierno de Donald Trump.

El Salvador, en tanto, desde junio de 2019 tiene como Presidente de la República al derechista Nayib Bukele, tras ganar la reelección en 2024.

En el Caribe, en tanto, el derechista Luis Abinader fue reelegido en 2024 como mandatario de la República Dominicana.

Los países de la región con gobiernos de izquierda

Aunque son minoría comparación con los que tienen presidentes de derecha, algunos de aquellos países que tienen un gobierno de izquierda en la actualidad en América Latina tienen una gran relevancia política y económica.

Tales son los casos de Brasil, donde Lula da Silva intentará alcanzar su cuarto mandato en octubre y que no ha dudado en exigirle a Donald Trump que no se involucre en las elecciones de su país.

También en Sudamérica, Venezuela mantiene al Partido Socialista Unido de Venezuela en el poder y, aunque Nicolás Maduro permanece detenido en Estados Unidos, Delcy Rodríguez ejerce como presidenta encargada y otros jerarcas del régimen chavista se mantienen en el poder.

En Uruguay, por su parte, el militante del izquierdista Frente Amplio, Yamandú Orsi asumió el cargo en marzo de 2025 y lo dejará en 2030.

México es ejemplo de un país que mantiene a su mandatario de izquierda, luego de que Claudia Sheinbaum asumió en octubre de 2024, dando continuidad al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

En América Central y el Caribe se suman los casos de Nicaragua y Cuba, países con regímenes autoritarios y donde en el primero Daniel Ortega está a cargo desde 2007, mientras que en el segundo todavía el Partido Comunista es el único legal en la isla.