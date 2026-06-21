Colombia tiene nuevo presidente: Abelardo de la Espriella se impone en apretada segunda vuelta

El candidato de ultraderecha ganó en el preconteo, a la espera de la ratificación del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Abelardo de la Espriella, representa de la ultraderechista Defensores de la Patria, se impuso en el preconteo de la segunda vuelta presidencial en Colombia, ante Iván Cepeda.

De la Espriella obtuvo el 49,67% de los votos, con el 99,45% de las mesas escrutadas, mientras el candidato del continuismo de Gustavo Petro logró el 48,69%.

Tras esto, se viene el escrutinio, etapa en la cual las comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral (CNE) se encargan de revisar y verificar las actas electorales.

Por su parte, los medios locales ya dieron como ganador a Abelardo de la Espriella, quien debería asumir oficialmente el cargo el próximo 7 de agosto.

El ultraderechista, quien contaba con el respaldo de Donald Trump, había liderado la primera vuelta, con 10,3 millones de votos, secundado por los 9,7 millones de sufragios de Iván Cepeda.

Por contrapartida, el presidente Gustavo Petro se mostró cauto en proclamar a De la Espriella como su sucesor, ya que “no se puede proclamar ninguno presidente” tras el preconteo.

“La realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad. Se impone un acuerdo Nacional si queremos mantener la Patria y la paz en los años por venir”, sentenció el jefe de Estado.