De “Nueva etapa de libertad” a “El Tigre ruge”: las reacciones de los presidentes americanos a la elección de De la Espriella

Uno de los primeros en felicitar al mandatario electo de Colombia fue el presidente chileno, José Antonio Kast, quien empleó las redes sociales para enviar su saludo.

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Con un 50,49% de los votos escrutados, cuando ya se contabilizó el 99,99% de las mesas, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo el triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia, por lo que, tras su elección, comenzó a recibir las felicitaciones de diversos mandatarios de la región.

De esta forma, el abogado de extrema derecha revalidó el triunfo que alcanzó frente al postulante oficialista, Iván Cepeda, en la primera vuelta realizada el pasado 31 de mayo de 2026.

Pese a lo anterior, el presidente colombiano, Gustavo Petro, optó por no reconocer todavía el triunfo de De la Espriella y pidió esperar a los resultados oficiales. “No se puede proclamar ningún presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente“, aseveró al respecto.

Por su parte, Iván Cepeda, quien confirmó que su candidatura impugnará 33.000 mesas, manifestó que “una vez se conozca el resultado del escrutinio y se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado oficial que emane de ese escrutinio“.

Reacciones a la elección de Abelardo de la Espriella

Luego de que la gran mayoría de los medios colombianos dio por ganador a De la Espriella en la elección presidencial, varios mandatarios de la región dieron a conocer sus felicitaciones al próximo jefe de Estado.

Uno de los primeros en felicitar al mandatario electo de Colombia fue el presidente chileno, José Antonio Kast, quien empleó las redes sociales para enviar su saludo.

“Felicito a Abelardo De la Espriella, Presidente Electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la Patria”, postó Kast.

El que también saludó la elección de Abelardo de la Espriella fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien publicó en su red Truth Social una foto del abogado y escribió: “Ganó, GRANDE!“.

Por su parte, el argentino Javier Milei también celebró el resultado y posteó “EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA…!!! Felicito enormemente a Abelardo De La Espriella por su histórica victoria en Colombia”.

Según el mandatario trasandino, “la libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”, y añadió que “la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable”.

En tanto, el jefe de Estado de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvo en su cuenta de X que “Colombia eligió el orden sobre la impunidad“, y planteó que “compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”.

Quien además se sumó a las felicitaciones fue el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que le deseó el “mayor de los éxitos” a De la Espriella.

Keiko y María Corina también lo felicitaron

Desde Perú, y a la espera de la finalización del escrutinio tras el balotaje, Keiko Fujimori festejó que “soplan nuevos vientos para América Latina“.

La Nobel de Paz y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, manifestó que “sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que juntos, lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente”.