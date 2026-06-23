Las mil caras de Abelardo de la Espriella: el mediático abogado (y cantante de baladas) que asumirá la presidencia de Colombia

El ingreso a la política de Abelardo de la Espriella fue tardío. Antes tuvo una sonada carrera como abogado, empresario de productos de lujo y baladista.

Como un outsider definen los medios colombianos al nuevo presidente electo de ese país, Abelardo de la Espriella. El nuevo inquilino de la Casa de Nariño, a su vez, no tiene problemas en reconocer que es un sibarita y tampoco los tuvo al vestir durante toda su campaña la camiseta de la selección colombiana e incorporar el saludo militar a modo de símbolo, ni al referirse a sí mismo como “el Tigre”.

Pese a tener conexiones con la política por vía familiar —su padre fue diputado por el Partido Liberal en la década de los 80— no fue hasta 2024 que de la Espriella se convenció de entrar en ella con el ambiciosos objetivo de ser presidente, según recoge El Espectador. La idea comenzó a rondar durante uno de sus paseos en Italia, tierra a la que se encuentra ligado por vía materna. De hecho, además de la nacionalidad colombiana, posee la italiana y la estadounidense. El acercamiento con la política tampoco ha sido el habitual pues aún reniega de los partidos tradicionales, algo inédito para un mandatario en la historia colombiana moderna.

Su tardío ingreso a estas lides, quizás, explica su variada trayectoria: abogado, empresario detrás de líneas de vestuario de lujo, vinos y ron y desde hace más de una década, cantante de baladas populares y de ópera italiana. Antes de su ascenso, apunta El Tiempo, Abelardo de la Espriella se jactaba de ser el penalista más caro del mercado y de lujos como una colección de relojes y un avión privado.

Foto de perfil de Spotify de Abelardo de la Espriella.

Un abogado mediático

Su faceta como jurista es la que más le han traído cuestionamientos, por el perfil mediático de sus defendidos. Entre los más polémicos se encuentran los congresistas Rocío Arias, Eleonora Pineda, Dieb Maloof y Jorge Caballero; condenados tras demostrarse sus vínculos con paramilitares, el empresario David Murcia Guzmán, condenado por lavado de activos y estafa piramidal, el expresidente Álvaro Uribe y el presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, de quien se ha desligado tras conocerse su relación con el expresidente de Venezuela.

“¿Por qué no me denunciaron hace 18 años cuando supuestamente pasó y sí ahora que voy ganando la Presidencia?”, ha sido la respuesta del próximo mandatario ante estos cuestionamientos, según recoge El Tiempo.

Otros de sus defendidos, en cambio, le han traído más beneficios a su imagen política. Fue representante de la familia de Rosa Elvira Cely, una mujer asesinada por su pareja mediante empalamiento y cuyo caso escaló hasta que se aprobara la ley que tipifica el delito de femicidio. También logró dejar tras las rejas al agresor de Natalia Ponce de León como autor de tentativa de homicidio y no lesiones personales, después de que éste le desfigurase el rostro con ácido sulfúrico.

Un estilo confrontacional y alineado con la derecha regional

Con la victoria de Abelardo de la Espriella —y el posible triunfo de Keiko Fujimori en Perú— se terminó de confirmar el giro de América Latina hacia la derecha. Expertos en marketing político consultados por El Tiempo, de hecho, señalan que su campaña “es un caso de éxito calcado de otras fórmulas de la derecha que se impuso en otros países del Cono Sur como Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina”.

Entre sus promesas de campaña se incluye la “mano dura” contra la delincuencia, la remoción de miles de funcionarios públicos, la eliminación de casi la mitad de los ministerios de Colombia, y la defensa del capital privado. En una línea similar a José Antonio Kast, a lo largo de su carrera ha defendido el modelo de la “familia tradicional” y se ha opuesto al matrimonio igualitario, a la eutanasia y al aborto, pero una vez encaminado a la presidencia comprometió a respetar esos aspectos si están incorporados en la constitución.

También se ha declarado seguidor de los presidentes Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele. De hecho, se ha comprometido a ser aún más severo que Bukele en su futura lucha contra la delincuencia y anunció este martes que tras su asunción el 7 de agosto Colombia se integrará a la alianza militar y de seguridad creada por Trump, “Escudo de las Américas”. “Colombia no será más gobernado por un gobierno complaciente con el narco terrorismo“, sostuvo.

En su discurso de victoria, pese a que dio garantías de diálogo y amplitud para la mitad del país que no votó por él, también hizo gala de su estilo confrontacional al hacer una advertencia al presidente Gustavo Petro y a su excontendor Iván Cepeda. “Respeten la voluntad del pueblo colombiano. Hoy los colombianos me han elegido bajo el mismo sistema que hace cuatro años a quienes dirigen la Casa de Nariño. Absténganse de desatar un incendio, respeten el derecho colombiano. Acá no va a haber una tercera vuelta en las calles. Acaten el resultado, hagan sus maletas y prepárense para ejercer la oposición“, dijo.

“Ni se le ocurra estimular la violencia, absténgase de sembrar el terror, no se equivoque, señor Cepeda, ya usted sabe lo duro que muerde el tigre“, advirtió.