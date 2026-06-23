Israel rechaza informe de la ONU y califica de demagogia el texto que lo acusa de genocidio en Gaza

La instancia acusó al Ejército israelí de perpetrar crímenes de lesa humanidad y de guerra con sus ataques deliberados a niños palestinos en la franja.

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Israel calificó este martes de “demagogia” el informe de la comisión de la ONU que lo acusó de genocidio por sus “ataques deliberados” a niños palestinos en Gaza.

Según aseveró el ministerio de Exteriores israelí, el texto publicado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos (COI) es en realidad una “pieza de propaganda“.

De acuerdo con lo expresado por la Cancillería, el referido documento tiene como propósito “señalar y vilipendiar a Israel” en lugar de “esclarecer los hechos”.

En su respuesta al informe de comisión de la ONU, el referido ministerio dijo que omite pruebas sobre las atrocidades cometidas por Hamás, además de no reflejar la situación de los menores de edad israelíes que atacó, secuestró o asesinó la agrupación islamita.

A la vez, acusó al grupo sunita de emplear a niños palestinos como escudos humanos durante el conflicto con el Ejército israelí.

“Israel rechaza categóricamente esta última farsa difamatoria, así como todos los demás informes difamatorios de la COI”, concluyó el comunicado del ministerio.

Comisión de la ONU acusó a Israel de genocidio en Gaza

El nuevo informe de la comisión de la ONU, publicado este martes, planteó que Israel ha cometido genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra con sus ataques deliberados a niños palestinos en Gaza.

El grupo de expertos señaló que las operaciones militares israelíes han provocado una cifra sin precedentes de muertes, heridas y traumas entre los niños palestinos.

En esa línea, apuntó que el ataque deliberado contra los menores “es uno de los elementos clave que demuestran la intención genocida por parte de las autoridades y fuerzas israelíes de destruir al pueblo palestino total o parcialmente“.

Además, el documento recordó que los niños de Gaza han sido víctimas de separaciones familiares, desplazamientos reiterados, hambre y el colapso de la educación y la atención sanitaria.

Agregó que niños palestinos han sido detenidos y sometidos a torturas y malos tratos en prisiones y centros de detención israelíes, y acusó a las fuerzas de seguridad de Israel de usar la violencia sexual contra menores como parte de una “humillación colectiva”.

Según el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 21.200 menores de edad han muerto en ataques israelíes en Gaza desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023.