Kast felicitó a De la Espriella y confirmó sus deseos de asistir al cambio de mando en Colombia

Sería el segundo traspaso del poder al que acudiría tras asumir el 11 de marzo, luego de asistir en mayo al de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.

X.

El presidente José Antonio Kast confirmó su deseo de asistir al cambio de mando en Colombia el próximo 7 de agosto, cuando el electo Abelardo de la Espriella recibirá el poder del actual mandatario, Gustavo Petro,

Así lo confirmó el propio jefe de Estado a través de su cuenta en X, en la que aprovechó para congratular al abogado y empresario colombiano tras su victoria en las urnas.

“Acabo de comunicarme con Abelardo De la Espriella, presidente electo de Colombia, y lo he felicitado por su triunfo en las elecciones“, escribió Kast.

Kast quiere ir al cambio de mando en Colombia

A través del mismo posteo, el mandatario sostuvo que “espero participar del cambio de mando en los próximos meses y dar comienzo a una nueva etapa en las relaciones entre Chile y Colombia“.

“Las ideas de la libertad se siguen expandiendo por América Latina“, añadió el texto que publicó el líder del Partido Republicano.

De concretarse la asistencia de Kast al cambio de mando previsto para el 7 de agosto en Bogotá, se tratará de su segunda patrticipación en la investidura de un mandatario latinoamericano desde que asumió el pasado 11 de marzo, tras acudir en mayo pasado a la de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.