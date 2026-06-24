Francia confirmó el primer caso de ébola en Europa: ya suman casi 300 las muertes en Congo

Las autoridades iniciaron una investigación epidemiológica, con el propósito de localizar a las personas que hayan podido mantener contacto con el paciente.

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Autoridades de Salud de Francia confirmaron este miércoles la detección en el país del primer caso de ébola en Europa, de acuerdo con lo reportado a través de un comunicado.

Según el texto difundido por el ministerio, se trata de un médico que regresó recientemente de la República Democrática del Congo (RDC), país en el que los casos ya superan los mil, con casi 300 muertos.

En concreto, desde la sanidad gala hoy se ratificó “la identificación de un primer caso positivo de enfermedad por virus del ébola en el territorio nacional“.

El paciente fue trasladado a un centro de referencia siguiendo estrictos protocolos de seguridad biológica, mientras que desde el entorno del primer ministro, Sébastien Lecornu, se afirmó que sigue “muy de cerca” la situación.

Además, las autoridades del sector ratificaron que iniciaron una investigación epidemiológica desde la llegada del médico al país, con el propósito de localizar a las personas que hayan podido mantener contacto con él.

De acuerdo con lo informado por medios franceses, se trata de la primera vez que se diagnostica un caso de ébola en ese país, ya que, si bien en 2014 acogió a dos pacientes, estos habían sido diagnosticados en el extranjero.

Más de mil casos y 267 muertos por el ébola en Congo

La última actualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntó que hasta la fecha hay 1.048 casos confirmados, así como 267 muertes por el brote de ébola en la República Democrática del Congo.

Además, la OMS precisó que el patógeno necesitó solo un mes en superar las 250 muertes, lo que representa menos de la mitad del tiempo que requirió para alcanzar esa cifra en la epidemia de 2014.

El organismo atribuyó aquello a la gran movilidad de las personas, aunque alertó que “las pruebas no alcanzan para explicar por sí solas la rapidez de la expansión“.