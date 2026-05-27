La “colisión catastrófica” que impide a la OMS contener el brote de ébola en la República Democrática del Congo

La cepa que se está propagando en la nación africana “no tiene vacuna ni tratamiento aprobados”, alertó la Organización Mundial de la Salud.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este miércoles que el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) está empeorando debido a lo que calificó como una “colisión catastrófica”.

De acuerdo con lo manifestado por el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, esta circunstancia está dificultando la labor desarrollada por los trabajadores de la salud para contener el avance de la enfermedad.

Hasta la fecha, la organización sanitaria ha confirmado 10 muertes por ébola en ese país africano, pero existen al menos otros 220 fallecimientos calificados como sospechosos.

Esta semana la OMS elevó a “muy alto” el riesgo por el brote de ébola en la RDC y Uganda, y reconoció que “la epidemia nos está superando”.

Avance del ébola por la “colisión catastrófica” en el Congo

Según planteó la máxima autoridad de la OMS, la guerra que asola el este de la República Democrática del Congo está complicando “drásticamente” los esfuerzos para controlar el mortal brote de ébola.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que esa zona “se enfrenta ahora a una colisión catastrófica entre la enfermedad y el conflicto, con el brote de ébola en la provincia de Ituri superando la capacidad de respuesta”.

Afirmó a la vez que “detener la transmisión del ébola depende enteramente del acceso humanitario”, y admitió que la cepa del ébola que se está propagando en la nación africana “no tiene vacuna ni tratamiento aprobados“.

Abogó también por el el cese inmediato de las hostilidades, ya que “no podemos generar confianza en la comunidad ni aislar a los enfermos mientras caen bombas“, y les pidió a las partes en conflicto “que prioricen la supervivencia humana por encima de todo”.

Dicha región, rica en minerales, ha sufrido la violencia de diversos movimientos armados durante más de tres décadas, y los combates se han intensificado desde principios de 2025.