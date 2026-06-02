Según la OMS: por qué Chile está bien preparado para enfrentar un posible brote de ébola

Desde el organismo sanitario apoyaron la decisión de suspender el partido amistoso entre La Roja y el Congo, que se disputaría en España.

LAWEBDELASALUD

Chile se encuentra bien preparado para enfrentar un eventual brote de ébola, según aseguró este martes el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en nuestro país, Giovanni Escalante.

De acuerdo con lo manifestado por el especialista, nuestro país está “debidamente preparado” en caso de que se detecte algún caso del virus que tiene en alerta roja a la República Democrática del Congo.

Respecto de la decisión de suspender el partido entre La Roja y el Congo que se disputaría en España, Escalante dijo que “en salud pública se tienen que tomar todas las medidas preventivas necesarias, evitando, sobre todo, las grandes aglomeraciones“.

Chile está bien preparado ante posible brote de ébola

En la entrevista que le concedió a radio Cooperativa, el facultativo felicitó “a todos los países de América Latina, y en particular a Chile” por seguir los instructivos de la OMS ante la emergencia por el ébola.

Según manifestó, “han sido muy proactivos en la revisión y actualización del reglamento sanitario internacional, que es un mecanismo de protección para los países”.

“En el caso de Chile -y ya la ministra (de Salud, May Chomali) lo ha resaltado-, están debidamente preparados para este tipo de brotes y otros, con un sistema de vigilancia epidemiológica que está en todos los puntos de ingreso del país“, destacó Escalante.