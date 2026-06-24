VIDEO – Elección presidencial en Colombia: Iván Cepeda reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella

Dijo que decidió aceptar el triunfo del candidato de extrema derecha para “contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo” en su país.

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El candidato del oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, reconoció este miércoles la victoria del opositor Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia.

A través de una declaración pública, el actual senador manifestó que “he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”.

Cepeda admitió su derrota en las urnas horas antes de que se dé a conocer el escrutinio oficial, tras el preconteo de la Registraduría, que dio una ventaja de unos 250.000 votos a De la Espriella por sobre Cepeda.

De acuerdo con lo informado este martes, el escrutinio de primer nivel ya está concluido y comprueba una coincidencia del 99,997 % con el preconteo.

El rol de Cepeda en la Colombia que presidirá De la Espriella

En su declaración, Iván Cepeda dijo que adoptó la decisión de aceptar el triunfo de Abelardo de la Espriella para “contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo” en Colombia.

Apuntó, sin embargo, que aquello “no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial“, al referirse al apoyo de Donald Trup a su rival, además de una supuesta campaña para comprar votos durante los comicios.

Respecto de su rol durante el futuro gobierno, sostuvo que “ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo”.