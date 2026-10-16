En qué consiste la “pensión de inicio temprano” que aprobó Alemania para niños desde los 6 años

Para el Gobierno germano, tendrá el beneficio de mejorar la educación financiera de los jóvenes.

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El Parlamento de Alemania aprobó este viernes la denominada “pensión de inicio temprano” para los niños a partir de los 6 años, con el propósito de fomentar desde esa edad el ahorro individual para la jubilación.

Aunque la izquierda, el Partido Verde y organizaciones de consumidores la criticaron con dureza, la iniciativa se aprobó con los votos de la coalición oficialista que conforman socialdemócratas y democristianos.

De acuerdo con lo resuelto por los legisladores germanos, la reforma se aplicará a los nacidos a partir de 2020, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026, y está motivada por los bajos índices de natalidad y el aumento en el número de pensionados en el país europeo.

De qué trata la “pensión de inicio temprano” en Alemania

Entre los cuestionamientos planteados ante la iniciativa destacan las advertencias de que aquellos menores que no cuenten con una cuenta propia quedarán durante años al margen de las ventajas que ofrecería el sistema, según indicó el medio Deutsche Welle.

En concreto, la iniciativa prevé que el Estado aporte 10 euros al mes a una cuenta individual de ahorro para cada menor de entre 6 y 18 años.

Por su parte, los progenitores o los abuelos podrán añadir hasta 6.840 euros anuales de forma voluntaria.

En caso de que los padres no les abran una cuenta privada a sus hijos, ese dinero público se destinará a un fondo estatal gestionado por el Bundesbank e invertido en los mercados financieros.

Con posterioridad, los beneficiarios podrán transferir dichos ahorros a su propio plan privado de jubilación.

Para el gobierno de Alemania, esta “pensión de inicio temprano” tendrá el doble beneficio de crear un capital inicial para la jubilación de sus trabajadores, así como mejorar la educación financiera de los jóvenes.