Gobierno sale a contener crisis por PGU y descarta recorte, pero admite revisión de beneficiarios

“La PGU no se toca y se va a cumplir la promesa de campaña del presidente José Antonio Kast. Esto fue una recomendación de Hacienda”, dijo la subsecretaria del Trabajo.

AGENCIA UNO

El plan de recortes del gobierno está trayendo consecuencias a La Moneda. La mano derecha de José Antonio Kast en el gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha debido contener las sucesivas microcrisis que se han generado con cada recorte que se conoce. Y es que, como dijo cuando asumió, se está cumpliendo eso de que la autoridad fiscal no debe ser recordada por “simpático”.

Donde sí se realizó un despliegue comunicacional para detener cualquier doble lectura fue en relación con los trascendidos sobre una eventual restricción del 15% en la entrega de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En redes sociales se recordó la promesa de campaña de Kast bajo el eslogan “Yo amo la PGU”, y desde ciudadanos hasta parlamentarios criticaron cualquier tipo de recorte en este programa.

Impacto de la PGU

La política, nacida bajo el alero del expresidente de la República Sebastián Piñera y reformada en el gobierno del exmandatario Gabriel Boric, beneficia a más de 2,2 millones de personas que, ya retiradas de la fuerza laboral, reciben un piso mínimo de jubilación.

“No hay recorte en ningún beneficio, de ningún pensionado. Todos los programas hay que analizarlos, sobre todo si han habido hallazgos. En este caso, puede haber habido alguno. Esos hallazgos hay que mirarlos, porque pudiese haber gente que obtuvo eso y no debería obtenerlo”, dijo Quiroz al salir de la junta de accionistas de la Empresa Nacional de Minería (Enami).

Ministerio del Trabajo aclara continuidad de PGU

La gravedad de que a nivel popular se piense que la PGU, una de las políticas sociales mejor evaluadas en diversos gobiernos, esté en riesgo hizo que la subsecretaria del Trabajo, Elisa Cabezón, se desplegara para aclarar qué es lo que se está revisando en materia de beneficios asociados al mercado del trabajo.

“La PGU no se toca y se va a cumplir la promesa de campaña del presidente José Antonio Kast. Esto fue una recomendación de Hacienda. Las leyes se respetan, esto es un beneficio, es un derecho que entrega la ley y se va a mantener de esa manera”, dijo Cabezón en radio Metro.

La subsecretaria dijo que “a lo que yo creo que se refirió el ministro Quiroz, que es algo que hemos venido trabajando en esta subsecretaría hace un tiempo, es que vamos a evaluar los diferentes beneficios sociales en pensiones, no solamente lo que entrega el IPS en PGU sino que también la Dipreca, Capredena, los seguros de invalidez y sobrevivencia, la invalidez de accidentes laborales. Todos estos lo que nosotros vamos a hacer es un cruce de datos para verificar que la gente que recibe los beneficios son la gente que cumple con los requisitos legales”, aseguró.

Cabezón agregó que “la PGU, a quien cumple con los requisitos legales, la va a recibir” y añadió que el 15% que trascendió como recorte sería una estimación de Hacienda de las personas que podrían recibir el beneficio, pero tener alguna discrepancia con los criterios exigidos.