En medio de la crisis de natalidad, estas son las comunas de Chile que más decrecen

En tres décadas, los nacimientos en Chile cayeron casi a la mitad. Hoy, 156 comunas registran más muertes que nacimientos. El DÍNAMO pidió al INE el detalle: Cochamó, en Los Lagos, encabeza el ranking con una tasa de -8,6 por mil habitantes.

Hace unos días el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que por primera vez la Tasa Global de Fecundidad en Chile se encuentra por debajo de un hijo por mujer, concretamente en 0,99. En solo tres décadas los nacimientos pasaron de casi 276 mil a poco más de 145 mil, con una caída de 46,9%.

Esta tendencia ha llevado a que algunas regiones del país tengan crecimiento natural negativo, es decir, más muertes que nacimientos. Las regiones más afectadas por esta tendencia son Valparaíso (-0,6), Ñuble (-0,6) y Los Ríos (0,4). De las 346 comunas que tiene el país, 156 están en esta situación. ¿Cuáles son las comunas de Chile que más decrecen ? El Dínamo solicitó la información detallada al INE y estas son las cifras:

Cochamó, en la Región de Los Lagos, lidera el ranking con una Tasa de Crecimiento Natural (TCN) de -8,6 por mil habitantes, seguida por Portezuelo (-7,0) en Ñuble y Río Hurtado (-5,9) en Coquimbo. Completan el listado San Juan de la Costa (-5,9), San Rosendo (-5,6), Cunco (-5,1), Licantén (-5,0), Quemchi (-5,0), Gorbea (-4,9) y Fresia (-4,8).

La TCN mide cuánto aumenta o disminuye una población por cada mil habitantes producto exclusivamente de nacimientos y defunciones, sin considerar la migración. Es importante precisar que este indicador no equivale a que la comuna esté perdiendo habitantes: si recibe personas de otras zonas del país o del extranjero, puede mantener o incluso aumentar su población total pese a tener crecimiento natural negativo.

En el extremo opuesto, las comunas con mayor crecimiento natural son Huara (11,6), Pica (9,5) y Alto Hospicio (9,2), todas en la Región de Tarapacá. Les siguen Pozo Almonte, Isla de Pascua, Sierra Gorda, San Pedro de Atacama, General Lagos, Alto Biobío y Tortel.

A nivel nacional, la TCN fue de 0,9 por mil en 2025, lo que confirma que en Chile todavía nacen más personas de las que mueren, aunque la diferencia es cada vez más estrecha.

Plan Chile Renace

En entrevista con El Mercurio publicada esta mañana, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, afirmó que “hoy vemos una profunda injusticia cuando hay familias que desean tener hijos y no pueden hacerlo”, y advirtió que “si no le damos prioridad al Plan Chile Renace, en un par de años más vamos a ir más a los cementerios que a las salas de maternidad.”

El plan, anunciado por el presidente Kast en la Cuenta Pública 2026, contempla un bono mensual de $30 mil para familias con hijos entre 0 y 13 años. Según Wulf, los obstáculos son múltiples: acceso a la vivienda, situación económica, empleabilidad de las mujeres y disponibilidad de sala cuna.



