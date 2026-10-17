La droga fue detectada en el equipaje de ambos en el aeropuerto de Bali, mientras la investigación permitió detener a un tercer sospechoso.

Dos ciudadanos chilenos detenidos en Bali, Indonesia, tras ser sorprendidos presuntamente transportando cerca de 4,6 kilos de cocaína en sus mochilas, podrían enfrentar severas sanciones, incluida la cadena perpetua y, dependiendo de los cargos que se les imputen, la pena de muerte.

La legislación indonesia contempla castigos especialmente estrictos para delitos relacionados con el tráfico de drogas en cantidades superiores a cinco gramos.

Casi 4,6 kilos de cocaína en sus mochilas: las penas que enfrentan dos chilenos detenidos en Indonesia

Los detenidos, identificados con las iniciales B.F.C.N. y J.E.O.P., llegaron al Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai el 3 de octubre en un vuelo de Jetstar procedente de Melbourne, Australia.

Según los antecedentes del caso, su viaje había comenzado en Santiago de Chile. Durante una revisión de equipaje motivada por imágenes sospechosas detectadas en un escáner de rayos X, los funcionarios encontraron cuatro paquetes con una sustancia blanca escondidos en compartimentos modificados de dos mochilas. Los análisis posteriores identificaron la sustancia como cocaína, con un peso bruto total de 4.594,5 gramos.

Las diligencias también permitieron detener a un ciudadano indonesio identificado como HU en un hotel de Kuta, quien presuntamente debía recibir el cargamento. De acuerdo con los investigadores, este hombre habría señalado que actuaba siguiendo instrucciones de una persona conocida como “Mbah”, quien supuestamente mantenía contacto con otra persona identificada con la inicial A, ubicada en Chile.

Las autoridades continúan buscando a “Mbah” y tratando de establecer cómo se coordinó el traslado de la droga y quiénes participaron.

En Indonesia, la pena concreta depende de la conducta que se logre acreditar y de los cargos formulados, aunque la normativa contempla, para determinadas modalidades de tráfico o importación de cocaína en cantidades superiores a cinco gramos, penas que pueden incluir la muerte, prisión perpetua o condenas de entre cinco y 20 años. Por ahora, no se ha informado públicamente una condena para los ciudadanos chilenos y el caso sigue bajo investigación.